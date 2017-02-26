27.02.2017 11:36:57

Eroinle uçağa binmek isterken yakalandılar

Van'da valize sakladıkları 6 kilo 260 gram eroinle uçağa binmek isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Van'da 6 kilo 260 gram eroinle uçağa binmek isteyen 2 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ferit Melen Havalimanında görevli polis memurları, dün Van'dan Adana'ya gitmeye çalışan K.Ö. ve Z.Ö. isimli şüphelilerin X-ray cihazına bıraktıkları valizden şüphelendi.

Yapılan kontrolde valiz içine zulalanmış vaziyette 6 kilo 260 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler K.Ö. ile Z.Ö'yü gözaltına aldı.