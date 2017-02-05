SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Eroğlu'ndan DSİ'ye ilişkin açıklama
05.02.2017 11:34:08

Eroğlu'ndan DSİ'ye ilişkin açıklama

Eroğlu, 'Yanlış bilgi, öyle bir şey yok. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir bütündür. Yanlış anlama var.' dedi.

AA'nın haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kastamonu'nun İsmailli köyündeki Orman Üretim Sahası'nda incelemede bulundu, köylüler ve orman çalışanlarıyla sohbet etti.

Traktör kullanarak odun çeken Eroğlu, odunların araçlara yüklenmesine de yardım etti.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Kastamonu, orman teşkilatının ormancılık açısından başkentidir. Esasen yüzölçümünün yüzde 67'si ormandır. Alan olarak, odun serveti olarak en fazla orman Kastamonu'dadır." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanını barajlar ve göletlerle donattıklarına işaret eden Eroğlu, "Kınık Barajı, otoyol nedeniyle biraz gecikti ama sorunlar çözüldü. Kınık Barajı'nın temeli atıyoruz. Ben şahsen bin gölet, 420 barajla dünyada en çok baraj yapan bakanım." diye konuştu.

"YANLIŞ BİLGİ"

Bir gazetecinin, Devlet Su İşlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlanması durumunun olup olmadığına ilişkin sorusuna Eroğlu, "Yanlış bilgi, öyle bir şey yok. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir bütündür. Yanlış anlama var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının zaten işi çok fazla. Suyla değil de sütle ilgilenirlerse daha faydalı olur." yanıtını verdi.

Daha sonra Orman Emvali Deposu'nu da ziyaret ederek, çalışanlardan bilgi alan Eroğlu, ardından köylülerin yaptığı gözlemelerden gazetecilere ikram etti.

 



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Eroğlu'ndan DSİ'ye ilişkin açıklama
Eroğlu'ndan DSİ'ye ilişkin açıklama
Eroğlu, 'Yanlış bilgi, öyle bir şey yok. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir bütündür. Yanlış anlama var.' dedi.
05.02.2017 11:34:08
18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Yarıyıl tatilinin ardından 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlayacak.
05.02.2017 11:16:08
Acil çağrıda tek numara, asılsız ihbarları azalttı
Acil çağrıda tek numara, asılsız ihbarları azalttı
Manisa'da ambulans ve itfaiye ihbar hatlarının '112' altında toplanması sonrası asılsız ihbar sayısında önemli gerileme oldu.
05.02.2017 11:04:46
Bursa'da 46 kişi gözaltına alındı
Bursa'da 46 kişi gözaltına alındı
Bursa'da IŞİD'e yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.
05.02.2017 10:44:05
Ağrı'da PKK soruşturması
Ağrı'da PKK soruşturması
PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, 7 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.
05.02.2017 10:32:34
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi
Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
05.02.2017 10:11:54
Donald Trump, Poroşenko ile görüştü
Donald Trump, Poroşenko ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.
05.02.2017 09:49:48
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Yıldırım'dan videolu 'evet' kampanyasına tepki
Başbakan Yıldırım'dan videolu 'evet' kampanyasına tepki
Başbakan Çamlıca TV Kulesi için tarih verdi
Başbakan Çamlıca TV Kulesi için tarih verdi
'Fransa Anayasa Mahkemesi Türkiye'yi haklı çıkardı'
'Fransa Anayasa Mahkemesi Türkiye'yi haklı çıkardı'
Alman dergisinin Trump kapağı ortalığı karıştırdı
Alman dergisinin Trump kapağı ortalığı karıştırdı
İlber Ortaylı, Trump'ı ve ABD'yi yazdı: Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur...
İlber Ortaylı, Trump'ı ve ABD'yi yazdı: Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur...
İran'dan füze tatbikatı
İran'dan füze tatbikatı
IŞİD El-Bab'da su şebekelerini tünel olarak kullanıyor
IŞİD El-Bab'da su şebekelerini tünel olarak kullanıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: Vize yasağını geri çevirdik
ABD Dışişleri Bakanlığı: Vize yasağını geri çevirdik
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
Bahçeli'den olağanüstü toplantı kararı
Bahçeli'den olağanüstü toplantı kararı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları