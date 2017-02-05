05.02.2017 11:34:08

Eroğlu'ndan DSİ'ye ilişkin açıklama

Eroğlu, 'Yanlış bilgi, öyle bir şey yok. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir bütündür. Yanlış anlama var.' dedi.

AA'nın haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kastamonu'nun İsmailli köyündeki Orman Üretim Sahası'nda incelemede bulundu, köylüler ve orman çalışanlarıyla sohbet etti.

Traktör kullanarak odun çeken Eroğlu, odunların araçlara yüklenmesine de yardım etti.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Kastamonu, orman teşkilatının ormancılık açısından başkentidir. Esasen yüzölçümünün yüzde 67'si ormandır. Alan olarak, odun serveti olarak en fazla orman Kastamonu'dadır." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanını barajlar ve göletlerle donattıklarına işaret eden Eroğlu, "Kınık Barajı, otoyol nedeniyle biraz gecikti ama sorunlar çözüldü. Kınık Barajı'nın temeli atıyoruz. Ben şahsen bin gölet, 420 barajla dünyada en çok baraj yapan bakanım." diye konuştu.

"YANLIŞ BİLGİ"

Bir gazetecinin, Devlet Su İşlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlanması durumunun olup olmadığına ilişkin sorusuna Eroğlu, "Yanlış bilgi, öyle bir şey yok. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir bütündür. Yanlış anlama var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının zaten işi çok fazla. Suyla değil de sütle ilgilenirlerse daha faydalı olur." yanıtını verdi.

Daha sonra Orman Emvali Deposu'nu da ziyaret ederek, çalışanlardan bilgi alan Eroğlu, ardından köylülerin yaptığı gözlemelerden gazetecilere ikram etti.

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