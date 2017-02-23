23.02.2017 19:14:19

Ermenistan Başbakanı Karapetyan Gürcistan'da

Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili ile görüştü

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Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili ile görüştü.Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan, Gürcistan'a iki günlük ziyarette bulundu. Karapetyan, Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili görüşme gerçekleştiren Karapetyan ve Kvirikashvili daha sonra basın toplantısı düzenledi. Gürcistan ve Ermenistan arasında iyi ilişkilerin olduğuna dikkat çeken Kvirikashvili, "Ermenistan'da parlamento seçimleri 2 Nisan'da yapılacak. Seçimlerin en üst düzeyde, demokrasi standartlarında gerçekleştirileceğinden eminiz. Seçimin ülkenin ilerlemesine yönelik olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz. Görüşmemizde, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarını ele aldık. Ticari, ekonomik durumu analiz ettik" dedi.Karapetyan ise Gürcü mevkidaşına teşekkürlerini sunarak, toplantıda işbirliği alanlarının tartışıldığını ifade etti. Karapetyan, "Bölgesel işbirliğini konularını ele aldık. Bu alanda ciddi bir potansiyelimiz olduğuna inanıyorum" diye konuştu.Svetlana Alimova /İHA)