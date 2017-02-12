12.02.2017 14:48:55

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma: 1 Azerbaycan askeri şehit

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Dağlık Karabağ'da Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Çavuş Fuad Gafarov'un şehit olduğu bildirildi. Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.Şehit Çavuş Gafarov, bugün memleketi Haçmaz'da toprağa verildi.