03.03.2017 11:05:37

Ermeni tasarımcı Osmanlı tutkusunu eserlerine işliyor

Ünlülerin altında imzası olduğunu bilmeden takılarını kullandığı Ermeni sanatkar Burak Şepikliyan, hayranlık duyduğu Osmanlı'nın motiflerini eserlerine nakşediyor- Osmanlı'ya ve eserlerine hayranlığını dile getiren Şepikliyan:- 'Küçüklüğümden beri Osmanlı'ya ve Osmanlı takılarına hayranlık duyuyorum. Şimdi onları kendi tezgahımda hayata geçiriyorum'- 'Yaptığım birçok ürün moda, sinema, dizi

KAAN BOZDOĞAN - Moda, sinema ve dizi sektöründe birçok ünlünün eserlerini kullandığı Ermeni takı tasarımcısı Burak Şepikliyan, çocukluğunda var olan Osmanlı hayranlığını eserlerine işliyor.

Sinema ve moda sektörünün yanı sıra kişiye özel tasarımlarda da Osmanlı motiflerine olan ilgi son yıllarda artmaya başladı. El emeği Osmanlı desenlerine yönelen takı meraklılarının taleplerini karşılamak için çalışan takı tasarımcıları, alışılagelmişin dışında materyallerle geçmişin izlerini taşıyan birçok eser ortaya koyuyor. Bu eserler ev ve iş yerlerinde dekoratif amaçlı da kullanılıyor.

Ermeni kökenli Türk vatandaşı Burak Şepikliyan da antik çizgileri ürünlerine kendi tezgahında nakşeden sayılı sanatkarlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Küçük yaşlarda kara kalem çizimleriyle beğeni toplayan ve 8. sınıfta okulu bırakan Şepikliyan, yeteneğinin değerlendirilmesi için ailesi tarafından Süryani bir zanaatkara teslim edildi. Çıraklık sürecinin ardından askere giden ve dönüşte kendi iş yerini açan Şepikliyan, zırh ceketlerden kolyeye, bilekliklerden dekoratif ürünlere birçok eser ortaya koyuyor.

Çocukluğundan beri müzelere meraklı olduğunu, müzelerde ve Kapalıçarşı'da gördüğü Osmanlı takılarına ayrı bir ilgi duyduğunu anlatan Şepikliyan, "Küçüklükten beri müzelere gidiyorum. Orada kılıçlar, baltalar gibi birçok eseri görmüştüm ve beğenmiştim. Bu tür ürünler yapmaya karar verdim, birçoğunu da yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Osmanlı eserleri antik olduğu için ön planda, birçok insan bu eserleri tercih ediyor. Bu eserlere talep biraz daha fazla. Birçok Osmanlı dizisi yapıldığı için oralarda kullanılması gereken takıları biz tasarlıyoruz. Eskiden kullanılan zırh ceketler, baltalar gibi çalışmaları kendi tasarımlarımla birleştiriyorum." diye konuştu.

Osmanlı'ya ve eserlerine hayranlık duyduğunu vurgulayan Şepikliyan, babasının dedesinin Osmanlı askeri olduğunu, sevgi ve merakının da oradan geldiğini söyledi.

"Küçüklüğümden beri Osmanlı'ya ve Osmanlı takılarına her zaman hayranlık duyuyorum. Şimdi onları kendi tezgahımda hayata geçiriyorum." diyen Şepikliyan, kimi zaman bir kağıda çizilen modellerle, bazen de hayal gücü ile ortaya çıkan tasarımlarında talebe göre birçok malzeme kullandığını, en çok has altın ve gümüşün tercih edildiğini anlattı.

Şepikliyan, takı tasarımının sabır işi olduğunu, malzeme ve boyutuna göre bazı eserlerin haftalar hatta aylar sürdüğünü, bu sebeple el emeğinin fabrikasyon ürünlerden daha değerli olduğunu kaydetti.

- Ünlülerin tercih ettiği tasarımcı

Yaptığı birçok ürünün moda, sinema ve dizi sektörlerinde kullanıldığını, ünlülerin yanı sıra takı ve antika meraklısı vatandaşların da eserlerini kullandığını anlatan Şepikliyan, "Yaptığım birçok ürün moda, sinema, dizi sektörlerinde kullanılıyor, ünlüler tercih ediyor. Tasarımlarımı kullanıyorlar ama bu eserlerin benim tarafımdan yapıldığını bilmiyorlar. Bazen bir vitrinde ya da filmde yaptığım ürünü görüyorum ve hemen tanıyorum. 'Bunu ben yapmıştım.' diyebiliyorum. Emeğimi uzaktan görüp mutlu oluyorum. Yakın çevrem de beni tasarımlarımdan tanır, 'Bunu Burak yapmıştır.' diyebiliyorlar. Bu da bana çok büyük keyif veriyor." ifadelerini kullandı.