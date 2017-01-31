31.01.2017 19:13:59

Ermeni Bakan İran'da

Ermenistan Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi ve mevkidaşı Hüseyin Dehkan ile görüştü.

İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, ikili görüşmede Sarkisyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdikleri önemden bahsetti.

Sarkisyan, "Ermenistan İran'la ilişkilerini geliştirmeye önem vermektedir. İki ülke halkları arasındaki ilgi ve alaka, ilişkilerin her yönde geliştirilmesine imkan vermektedir" dedi.

Ülkesinin İran'la savunma alanındaki işbirliğini üst düzeye çıkarma kararlılığında olduğunu belirten Sarkisyan, İran'ın Karabağ konusunda tutumundan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

İran Savunma Bakanı Dehkan da ülkesinin Ermenistan'la her alanda ilişkileri geliştirmek istediğini ve bunun için hazır olduklarını söyledi.

Sarkisyan'ın, Tahran ziyaretinde bazı üst düzey İranlı askeri ve siyasi yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder