27.01.2017 11:56:28

Erkekler kışın da gömlek tercih etti

Morhipo.com'un 2017 yılı Ocak ayı alışveriş istatistiklerine göre, kar yağan bölgelerde alışveriş trafiği yüzde 20 arttı. Ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre kar yağan günler boyunca tüm Türkiye genelinde alışveriş yapma oranı da yüzde 15 artış gösterdi.

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Morhipo.com'un 2017 yılı Ocak ayı alışveriş istatistiklerine göre, kar yağan bölgelerde alışveriş trafiği yüzde 20 arttı. Ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre kar yağan günler boyunca tüm Türkiye genelinde alışveriş yapma oranı da yüzde 15 artış gösterdi.Morhipo, 2017 yılı Ocak ayı alışveriş verilerini açıkladı. Buna göre,kar yağan günler boyunca tüm Türkiye genelinde internetten alışveriş yapma oranı 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Şirketten yapılan açıklamada, sepet ortalamasının kadınlarda 196 TL, erkeklerde ise 204 TL olduğu belirtilirken, bu ay içerisinde yapılan alışverişlerde yüzde 76 pay ile en çok kredi kartı kullanıldığı kaydedildi.Ödeme seçeneklerinde kredi Kartını, kapıda ödeme seçeneği ile yüzde 16 nakit ve yüzde 8 ile banka kartları takip etti. Teslimat seçeneği olarak da karlı havalarda kargo seçeneği ilk sırada yer alırken, şirketin İstanbul'da hayata geçirdiği yeni hizmeti Bukoli ile teslimatta artış gözlendiği bildirildi.Erkekler için gömlek karda da ilk tercihYapılan açıklamaya göre; en çok tercih edilen ürünler; kadın kategorisinde kazak, pantolon ve bot, erkekler için gömlek olurken erkek kategorisinde en çok satılan diğer ürünler kazak ve pantolon oldu. Hem kadınlar hem de erkekler ise en çok balıkçı yaka kazak tercih edildi. Renk tercihlerinde ise sırasıyla siyah ve lacivert hem kadınların hem de erkeklerin en çok tercih edildi.Karlı havalarda, giyimde beyaz renk ise hem kadınlar hem de erkekler için cazibesini yitiren renk olurken; beyaz rengi kadınlarda en çok tercih edilen renkler sıralamasında beşinci, erkeklerde ise dokuzuncu sıraya kadar geriledi.Ayrıca morhipo.com; montlardan botlara, battaniyelerden eldivenlere birçok kış ürününde indirim kampanyası başlattığını da açıkladı.