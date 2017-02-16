16.02.2017 22:19:20

Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası

Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Galatasaray Odeabank, Darüşafaka Doğuş'u 77-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Galatasaray Odeabank, Darüşafaka Doğuş'u 77-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Sarı-kırmızılılar, 18 Şubat'ta Ankara'da oynanacak olan yarı final mücadelesinde Banvit ile karşılaşacak.Salon: AnkaraHakemler: Emin Moğulkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ali Şakacı xxGalatasaray Odeabank: Vladimir Micov xx 7, Blake Schilb xxx 14, Sinan Güler xxx 17, Tibor Pleiss xxx 19, Göksenin Köksal xx, Austin Daye xx 12, Jon Diebler xx 5, Alex Tyus xx 3, Emir Preldzic xxBaşantrenör: Halil Ergin AtamanDarüşafaka Doğuş: Brad Wanamaker xxxx 24, Will Clyburn xx 12, Dairis Bertans xx 11, James Anderson xx 8, Ante Zizic xx 6, Birkan Batuk xx, Furkan Aldemir x 3, Adrien Moerman x 3, Okben Ulubay x 4, Mehmet Yağmur x, Ender Arslan xxBaşantrenör: David Blatt1. Periyot: 13-13Devre: 35-36 (Darüşafaka lehine)3. Periyot: 52-53 (Darüşafaka lehine)