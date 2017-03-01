02.03.2017 09:17:36

Eriğin kilosu 300 TL

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Göksu Vadisi köylerinde örtü altına alınan erik bahçesinde erikler meyve verdi.

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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Göksu Vadisi köylerinde örtü altına alınan erik bahçesinde erikler meyve verdi.Bir hafta sonra yapılacak olan hasatta erikler 100 gramlık kaselere konularak kilosu 300 TL'den İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gönderilecek.Tadımlık olarak az miktarda toplanan eriği 100 gramlık kaselerde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere göndereceklerini vurgulayan Ziraat Mühendisi Özhan Gündüz, "Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke'de çıktığını herkes biliyor. Bu nedenle de aş erip canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar" dedi.İlçede erik üretiminin Göksu Vadisi köylerinden Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile Silifke'nin Kabasakallı Mahallesi ve Atayurt, Atakent, Taşucu beldelerinde erik üretiminin yapıldığını hatırlatan Gündüz, bu yıl kar yağışı nedeniyle bazı seraların çöktüğünü ve açıkta bulunan erik ağaçlarının ise kırıldığını belirterek rekoltede bir düşüş yaşanabileceğini belirtti.Gündüz, geçen yıl örtü altından 30 dönümlük arazinden 8-10 ton ürün hasat edilirken, açıkta 800 dönümlük alandan ise 8 bin ton ürün hasat edildiğini söyledi."Şu an erikte hasat yapılmak üzeredir" diyen Gündüz, "Ancak tamamen olgunlaşmasını bekliyoruz. Hasadı 10 Mart'ta yapmayı planlıyoruz. 3 dönümlük seradan 2,5 ton ürün bekliyoruz. Geçen sene erik 300 TL'den satışa sunuldu. Bu senede aynı fiyattan satılmasını hedefliyoruz. Herkes bu rakamı çok bulabilir. Ancak erik üretimi çok meşakkatli bir şey. Ne kadar sıkıntılı bir üretim olduğunu ancak üreten bilir. Sıcağını, nemini ayarlamak gerekir. Sulaması, gübresi, budaması ve ilaçlaması seranın takibi, işçilikle birlikte maliyet artıyor. İnşallah bu yıl üreticilerimiz emeğinin karşılığını alır" dedi.4 senedir erik üretimi yaptıklarını belirten üretici Koray Kucur, "Bu sene çok zor şartlarda üretim yaptık. Yoğun bir kar yağışı oldu. 70 cm kar yağdı. Sürekli soba yaktık. Gece gündüz uyuyamadık. Seralarımızı bu şekilde kurtardık. 10 soba günde yarım ton kömür yakarak seraları kurtardık. Üç defa sera naylonumuz patladı. İyi tarım uygulamaları yaparak bu günlere geldik" dedi.