SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ergin Ataman: 'Bu galibiyetler bizim için değerli'
06.02.2017 22:06:58

Ergin Ataman: 'Bu galibiyetler bizim için değerli'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son aylarda iyi basketbol oynadıklarını ifade ederek, 'Bu galibiyetler bizim için çok değerli. İyi oyunumuz ve aldığımız sonuçlar bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır' dedi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son aylarda iyi basketbol oynadıklarını ifade ederek, "Bu galibiyetler bizim için çok değerli. İyi oyunumuz ve aldığımız sonuçlar bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır" dedi.

Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 17. haftasında evinde karşılaştığı TOFAŞ'ı 82-73 yendi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son aylarda iyi basketbol oynadıklarını dile getiren Ergin Ataman, "Bu galibiyetler bizim için çok değerli. Eurolegue'de de iyi maçlar oynayarak kaybettik. Ama bu iyi basketbol ve aldığımız sonuçlar bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır. Maçın belirli bölümlerinde çok üst düzey basketbol oynadık. Zaman zaman skorun da verdiği rahatlıkla rehavete kapılıp düşüş yaşadık. Fakat maçın başından sonuna kadar iyi basketbol oynayarak güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Ege Arar ise, zaman zaman düşüş yaşasalar da rotasyona giderek iyi bir maç çıkarttıklarını belirtti.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

AFAD ve Kızılay'dan önemli uyarı
AFAD ve Kızılay'dan önemli uyarı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin ardından Afad ve Kızılay uyardı...
06.02.2017 22:58:55
ABD'de tartışılan bir karar daha!
ABD'de tartışılan bir karar daha!
Mahkeme, Google'a ait ABD dışında bulunan e-posta verilerinin FBI erişimine açılması gerektiğini duyurdu. Kararın ardından Google harekete geçti.
06.02.2017 22:08:31
AB ve Azerbaycan'dan iş birliği
AB ve Azerbaycan'dan iş birliği
Avrupa Birliği ve Azerbaycan ikili iş birliğini Rusya'ya bağımlılığı azaltmak amacıyla güçlendirmeye karar verdi.
06.02.2017 21:34:48
İstanbul'da 4 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 4 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'un Anadolu yakasında bazı ilçelere 9 Şubat Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.
06.02.2017 20:38:16
Netanyahu protesto edildi
Netanyahu protesto edildi
Londra'da temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ziyareti, Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.
06.02.2017 19:19:13
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 1,17'lik düşüşle tamamladı.
06.02.2017 18:47:32
İsrail, çocukları hapse atmaya devam ediyor!
İsrail, çocukları hapse atmaya devam ediyor!
Filistinli çocuklara uyguladığı politikalarla her geçen gün dünyanın tepkisini çeken İsrail 16 yaşında bir çocuğu daha hapse gönderdi.
06.02.2017 18:24:52
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
Erdoğan'ın elindeki son anket
Erdoğan'ın elindeki son anket
''Sosyal medyadaki yumurta kafa hesaplar bir hazırlığın göstergesi!''
''Sosyal medyadaki yumurta kafa hesaplar bir hazırlığın göstergesi!''
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
'MİT ajanları ByLock şifresini kırmak için Litvanya'daki server binasında operasyon yaptı'
'MİT ajanları ByLock şifresini kırmak için Litvanya'daki server binasında operasyon yaptı'
Suriyeli muhaliflerden Cenevre resti
Suriyeli muhaliflerden Cenevre resti
Türkiye'nin milli helikopteri 'ATAK'ta FETÖ şüphesi
Türkiye'nin milli helikopteri 'ATAK'ta FETÖ şüphesi
Deniz Zeyrek: Berlin, Ankara'nın istediği YPG görüntülerini vermiyor mu?
Deniz Zeyrek: Berlin, Ankara'nın istediği YPG görüntülerini vermiyor mu?
Murat Bardakçı: İzmir değil, Kafkasya Marşıdır
Murat Bardakçı: İzmir değil, Kafkasya Marşıdır
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları