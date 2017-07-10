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Ergenekon'un hakim ve savcılarına rekor ceza talepleri!
Ergenekon'un hakim ve savcılarına rekor ceza talepleri!
10.07.2017 16:04:33

Ergenekon'un hakim ve savcılarına rekor ceza talepleri!

Ergenekon Davası'nın eski hakim ve savcıların yargılama aşamasındaki ihmal ve kusurlarına ilişkin soruşturma tamamlandı iddianame düzenlendi. 8 şüpheli hakkında 3 ila 600 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi. Savcı, Ergenekon Davası'nın görevden alınan Başkan Hakimi Köksal Şengül hakkında kovuşturma kararı verilmemesini istedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 505 sayfalık iddianamede Ergenekon Davası'nın sanıkları arasında yer alan CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi 'şikayetçi' sıfatıyla yer aldı.

ŞÜPHELİ ESKİ HAKİM VE SAVCILAR

İddianamede şüpheli olarak yer alan isimler ise şöyle: Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Mehmet Murat Dalkuş, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal.

İSTENEN CEZALAR

Kapatılan Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakim ve savcıları hakkında istenen cezalar ise şöyle:

Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese: 'Görevi Kötüye Kullanma", "Görevi İhmal", "Hürriyeti Tahdit", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Suç Uydurma" suçlarından toplam 168 yıldan 600 yıla kadar hapis.

Üye hakim Hüsnü Çalmuk: "Görevi Kötüye Kullanma", "Görevi İhmal", "Hürriyeti Tahdit", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Bilişim Sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından toplam 30 yıla 123 yıla kadar hapis.

Üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu: "Görevi Kötüye Kullanma", "Görevi İhmal", "Hürriyeti Tahdit", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 84 yıldan 314 yıla kadar hapis.

Üye hakim Fatih Mehmet Uslu: "Görevi Kötüye Kullanma", "Görevi İhmal", "Hürriyeti Tahdit, "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Suç Uydurma" suçlarından 84 yıldan 307 yıla kadar hapis.

Üye hakim Ercan Fırat : "Görevi Kötüye Kullanmaö,öGörevi İhmalö, "Hürriyeti Tahditö, "Resmi Belgede Sahtecilik" , "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Suç Uydurma" suçlarından toplam 112 yıldan 406 yıla kadar hapis.

Üye hakim Nihat Topal: "Görevi Kötüye Kullanma, "Görevi İhmal", "Hürriyeti Tahdit, "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Suç Uydurma" suçlarından toplam 67 yıldan 239 yıla kadar hapis.

Duruşma savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ve Mehmet Murat Dalkuş: "Resmi belgede sahtecilik", "Suç uydurma", "Görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6'şar aydan 12'şer yıla kadar hapis.

ESKİ HAKİM KÖKSAL ŞENGÜN'E İSE KOVUŞTURMA KARARI VERİLMEMESİ TALEP EDİLDİ

Öte yandan iddianamede Ergenekon Davası'nın eski hakimlerinden Köksal Şengün hakkında ise kovuşturma kararı verilmemesi talep edildi. Şengün hakkında iddianamede, “Dosya kapsamından şüpheli Köksal Şengün'ün FETÖ terör örgütü üyesi olduğuna ya da terör örgütü lehine kasten işlem yaptığına dair delil bulunmaması, Ergenekon Davası dosyasında FETÖ Terör Örgütü üyesi olduğu dosya içerisindeki bilgilerden tespit edilen diğer üye hakimlerin aksine birçok kararda karşı görüş bildirmesi, dava süreci içerisinde FETÖ terör örgütü lehine dosyada kararlar verilmemesi üzerine Bolu iline düz Hakim olarak tayin edilmesi hususları nazara alındığında suçu kasten işlediğine dair delil ve emare olmadığı, eylemin disiplin suçunu gerektirebileceği hususları nazara alınarak kovuşturma kararı verilmemesi kamu adına talep ve iddia olunur" ifadelerine yer verildi.

TERÖR DOSYASI AYRILDI

Öte yandan şüpheliler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Mehmet Murat Dalkuş, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal hakkındaki “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ile “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçları ile ilgili soruşturma dosyasının ayrılarak, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

 


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