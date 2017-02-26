26.02.2017 14:19:11

Ergani'de parkta kitap okuma etkinliği

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde her çarşamba parkta kitap okuma etkinliği gerçekleştiriliyor.

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde her çarşamba parkta kitap okuma etkinliği gerçekleştiriliyor.Ergani İlçe Halk Kütüphanesince okuma kültürünü geliştirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her çarşamba 12.00-12.30 saatleri arasında kütüphane hizmet binasının da içinde yer aldığı Botanik Parkında kitap okuma etkinliği düzenleniyor. Etkinlikle, özellikle gençlerin okuma kültüründen uzak yetişmesini önlemeyi ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını belirten İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Abdülbari Tanrıverdi, etkinliğin Mart ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Ergani halkından da bu etkinliğe katılmalarını isteyen Tanrıverdi, "Zamanın çoğunu kıraathanelerde geçiren insanlarımızın, emeklilerimizin, gençlerimizin ve ev hanımlarımızın çocuklarıyla birlikte bu etkinliğe katılmasını istiyoruz. Bu konuda halkımızdan yeterli katılım görürsek bu etkinliğimizi yılsonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.