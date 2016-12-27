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Ergan Dağı Kayak Merkezi kayak sezonunu açıyor
27.12.2016 15:07:15

Ergan Dağı Kayak Merkezi kayak sezonunu açıyor

Ergan Dağı Kayak Merkezinde 31 Aralık Cumartesi günü kayak sezonu açılıyor.

Ergan Dağı Kayak Merkezinde 31 Aralık Cumartesi günü kayak sezonu açılıyor.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, kayak merkezinde incelemelerde bulunarak Cumartesi günü tüm kayak severleri Ergan'a davet ettiler.

Munzur Dağları'nın eteklerinde bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi; Türkiye'nin en uzun kayak pistiyle, günübirlik tesisleri ve gondol sistemi ile sadece profesyonel sporcuların değil kayak bilmeyen vatandaşların da faydalanabileceği şekilde hizmet vermeye hazır hale getirildi. Kayak federasyonu tarafından işletmeciliği yapılacak olan Ergan Dağı Kayak Merkezinde bu sezon kayak severlere daha iyi hizmet verileceği kaydedildi.

Kayak Merkezindeki incelemelerin ardından açıklamada bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, bir buçuk aylık sürenin ardından hazırlıkların son aşamasında olduklarını belirterek, bu hafta sonu resmi açılışın yapılacağını söyledi. Çıkış fiyatlarında enflasyonu göre artış yapılacağını söyleyen Başkan Yarar, aileler ve öğrenciler için önemli bir kampanya yapacaklarının altını çizdi. Ergan kayak merkezinde otel projesi düşünmediklerini, merkezdeki otellerin kayak merkezine yakın olması bu ihtiyaca cevap verdiğini vurgulayarak ileriki zamanlarda ihtiyacın artması durumunda bunun için de çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Daha sonra konuşan Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Erzincan'ın kalkınmasında önemli bir sektör olan turizme üniversite olarak gereken katkının sağlanacağını söyledi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise konuşmasında Ergan Dağı kayak merkezinin bu yıl daha verimli olacağını vurgulayarak, bu kadar büyük bir yatırımın olduğu bir merkezin daha profesyonel eller tarafından yürütülmesinin sevindirici bir durum olduğunu söyledi. Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne otobüs seferlerinin konulacağını söyleyen Başkan Başsoy, "Kayak merkezine şu an için bir otel projesi düşünülmüyor. Merkezde bulunan bir çok güzel otellerimizin, kış turizmine göre kendilerini ayarlayarak, bu yatırımlarının faydasını görmeliler." Dedi.

Son olarak konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yaz boyunca kayak merkezinde yapılan çalışmaların meyvelerinin alınacağı zaman geldiğini söyleyerek, "yaz boyunca adeta karınca misali çalıştık. Pistlerimizin en dar yeri şuanda 40 metre, pistlerimizin tamamında genişletme yaptık. Karlama ünitelerimiz çalışıyor. Kar yağmasa bile hava sıcaklığı -4 derecenin altında olduğu sürece pistte karlama yapılabilecek. Mekanik aksamın tamamı elden geçirildi. Ümit ediyorum geçtiğimiz yıl mekanik aksamdan yaşanan sıkıntılar yaşanmayacak. Geçtiğimiz ay kurtarma tatbikatı yaptık kayak severlerin güvenliği için de tedbirlerimiz alındı. Giriş turnikelerinden kayak odalarına, gölün çevre düzenlemesine kadar birçok yenilik yapıldı. Yeni bir anlaşış, kurumsal bir tecrübe ve yeni bir vizyon ile misyonumuzu yerine getirmeye çalışacağız. Cumartesi günü herkesi Ergan Dağı Kayak Merkezine bekliyoruz." diye konuştu.
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