27.02.2017 14:25:05

Ereğli'ye 7.9 milyonluk içme suyu yatırımı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Yeni Büyükşehir Yasası' kapsamında Ereğli ilçesinde 7.9 milyon liralık yeni su şebekesi, şebeke ıslah ve su kuyusu toplama hattı yatırımı gerçekleştirdi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Yeni Büyükşehir Yasası' kapsamında Ereğli ilçesinde 7.9 milyon liralık yeni su şebekesi, şebeke ıslah ve su kuyusu toplama hattı yatırımı gerçekleştirdi.Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya merkez ve bütün ilçelerde, kanalizasyon ve su şebekesi yatırımlarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası ile bağlanan mahalle ve ilçe merkezlerine yönelik altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda şehir geneline 2016 yılında duktil, çelik ve polietilen olmak üzere farklı çap ve cinslerde toplam 683 bin 837 metre yeni su şebekesi döşendiğini söyledi.Ereğli ilçesinde yeni su şebekesi, şebeke ıslah ve kuyu toplama hattı yatırımı yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, toplam 79 kilometrelik yatırımın ilçe için hayırlı olmasını diledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesinde 11 kilometrelik hatta yeni su şebekesi yaparken; ilçe merkezi ile Selvili ve Belkaya mahallelerinde toplam 40 kilometrelik ıslah çalışması yaptı. Büyükşehir, ilçe merkezi ile Kutören ve Belkaya mahallelerinde 28 kilometrelik hatta su kuyusu toplama çalışması da gerçekleştirdi. Ereğli İlçesi'ne yapılan içme suyu yatırımlarının maliyeti 7.9 milyon lira oldu.