24.02.2017 16:40:36

Ereğli'nin geleceği 'Kent bilgi sistemi' ile şekilleniyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesinin ilçenin geleceğini şekillendirecek en önemli projelerinden biri olan Kent Bilgi Sistemi çalışmaları son hızla devam ediyor. Ereğli'nin dört bir yanının 'röntgenini' çeker nitelikte sürdürülen çalışmalar kapsamında kurulan saha ekipleri ilçeyi gezerek bilgi topluyor.

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Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesinin ilçenin geleceğini şekillendirecek en önemli projelerinden biri olan Kent Bilgi Sistemi çalışmaları son hızla devam ediyor. Ereğli'nin dört bir yanının 'röntgenini' çeker nitelikte sürdürülen çalışmalar kapsamında kurulan saha ekipleri ilçeyi gezerek bilgi topluyor.Çalışmalar hakkında bilgi veren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Türkiye'de pek çok ilin Kent Bilgi Sistemi'ne geçtiğini belirterek, "Belediyemizi 'ilgiyle, bilgiyle, teknolojiyle yöneteceğiz' sözümüz doğrultusunda 'e-belediyecilik' hizmetimiz ile hayatlarını kolaylaştırdığımız vatandaşlarımıza Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesinde başlattığımız Kent Bilgi Sistemi Projemiz ile çok daha verimli ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Geniş ekip ağımızla Ereğli'de 37 mahallemiz ve 50 köyümüze giderek hemşehrilerimizin beyanına göre bu sistemi kurduk. Halkın yararına ne olursa biz onu yapmak için yola çıktık. Bu uygulama ile de vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu tespit ettik. Bu uygulamayla ihtiyaçları vatandaşlarımızın beyanına göre belirleyip gerekli çalışmalarımızı yaptık. Bu sistemi Büyükşehir Belediyemizin Kent Bilgi Sistemine entegre ederek ağını genişlettik. Ve resmi sitemizde E-kent Rehberi, E-İmar uygulamamızla hizmetlerimizi hemşehrilerimizin ayağına götürdük. Ereğlili vatandaşlarımız belediyemize gelmeden imar durumları öğrenebilir, nöbetçi eczaneler ve kent haritamız üzerinden aradıkları yerleri bulabilirler. Göreve başladığımız günden bu yana hemşehrilerimizin faydasına olan projeleri gerçekleştirmeye özen gösterdik. Ereğlili vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek adına birçok hizmeti geçekleştirdik bundan sonra da halkımızın yararına olan projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.