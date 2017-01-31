31.01.2017 14:56:05

Ereğli'de öğrenciler için eğlence programları hazırlanıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından öğrenciler için eğlence programları düzenliyor.

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Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından öğrenciler için eğlence programları düzenliyor.Yarıyıl tatili sona ermeden öğrencilere eğlence programı hazırlayan Ereğli Belediyesi, kültürel faaliyetlerine devam ediyor. Özellikle çocukların ilgisini çekecek program Perşembe günü Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, öğrenciler için yarıyıl tatilinin son günlerinde streslerini atıp ikinci döneme eğlenceli girmeleri için program hazırladıklarını belirtti. Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi'nde 2 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te düzenlenecek programda; Ateş Show, Hacivat Karagöz, Animasyon, Balon Show, İlizyon, Kukla, Orta Oyunu, Sürpriz Hediyeler ve Cengiz Harput konseri olacağını ifade eden Özgüven, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi. "Çocuklarımızı çok seviyoruz ve onların mutlu olmasını istiyoruz" diyen Başkan Özkan Özgüven, ülkenin geleceği olan çocukların her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek tüm Ereğlili öğrenci ve velileri programa davet etti.