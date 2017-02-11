11.02.2017 11:52:02

Ereğli'de konferans

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından, 'Peygamber Ahlakı ve Muhammed'i Şuur' konulu konferans düzenlendi.

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Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından, "Peygamber Ahlakı ve Muhammed'i Şuur" konulu konferans düzenlendi.Ereğli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Diriliş Ertuğrul'un senaristlerinden Ahmet Turgut katıldı. Turgut, Peygamber ahlakının en temel prensibinin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak olduğunu belirterek, "Resulullah'ı Kur'an ile takip etmeliyiz. Resulullah olmadan Kur'an, Kur'an olmadan Resulullah anlaşılamaz" dedi.Turgut, "Cehaleti kitap okuyarak ve eğitime önem vererek engelleyebiliriz" diyerek kitap okumanın önemine de dikkat çekti. Ereğli'de olmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen Turgut, açılan kitap fuarının hayırlı olmasını dileyerek kitaplarını imzaladı.