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Ereğli'de 1. Kitap Fuarında yazarlardan söyleşi
12.02.2017 18:03:49

Ereğli'de 1. Kitap Fuarında yazarlardan söyleşi

Konya'nın Ereği ilçesinde düzenlenen 1. Kitap Fuarında yazarlar imza dağıtımı ve söyleşi gerçekleştirdi.

Konya'nın Ereği ilçesinde düzenlenen 1. Kitap Fuarında yazarlar imza dağıtımı ve söyleşi gerçekleştirdi.

Ereğli 1. Kitap Fuarının ikinci gününde imza ve söyleşi için ilçede bulunan yazarlar ortak bir açıklama yaptı. Açıklamaya yazarlardan Ahmet Turgut, Sinan Yağmur, Besim Süleyman Baş ve Devran Tığlı katıldı. Yazar Sinan Yağmur, "Ereğli farklı atmosfere sahip bir yermiş. Bölgenin insanı hem okumanın, hem de kitabın kıymetini bilen yediden yetmişe fuara iştirak eden tüm kitap dostlarını yürekten selamlıyorum. Bu fuar vesilesiyle bizleri kitapseverlerle buluşturan başta Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yağmur'un ardından söz alan yazar Besim Süleyman Baş da, "Çok büyük bir hizmet, Ereğli'de bu tür organizasyonların olması beni heyecanlandırıyor. İlçemizde bir ilk olan kitap fuarı hemşehrilerimiz için bulunmaz bir fırsat. Fuarın Ereğlimize çok şeyler katacağına eminim. Bu hizmetten olabildiğince yararlanmalıyız. Özellikle Belediye Başkanımız Özkan Özgüven ve çalışma arkadaşlarına bize böyle bir hizmeti sundukları için tüm kalbimle teşekkür ederim" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından yazarlar, kitapseverlerle söyleşi gerçekleştirdi. 10 Şubat'ta açılan Ereğli 1. Kitap Fuarı 19 Şubat'a kadar devam edecek.
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