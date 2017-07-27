27.07.2017 15:54:10

Erdoğan: Yorulan varsa çekilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ve milletvekilleri ile yaptığı toplantıda önemli mesajlar verdi. 'Yorulan varsa çekilsin' sözlerini tekrarlayan Erdoğan, OHAL ve FETÖ ile mücadele konusunda da açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde kabine üyeleri ve AK Parti milletvekilleri ile yaklaşık 50 dakika süren bir toplantı yaptı. Erdoğan, toplantıda kabine üyeleri ve milletvekillerine önemli mesajlar verdi. İktidar olmanın kolay olmadığı vurgusunu yapan Erdoğan'ın saldırıların hedefinde AK Parti'nin olduğunu ifade ettiği bildirildi. Toplantıda teşkilatlara saygının esas olduğunu belirten Erdoğan, milletvekilleri ile halkın iç içe olması gerektiği vurgusunu yaptı ve gönülleri kazanmanın önemine dikkat çekti.



Toplantıda ekonomi ve son dönemdeki siyasi gelişmelere de değinildi. Sahada olmadan olaylara yön verilemeyeceğini belirten Erdoğan, en iyi tatilin milletle birlikte olmak olduğunu dile getirdi.



OHAL ve FETÖ ile mücadele de toplantının gündemindeydi. Erdoğan'ın, "FETÖ ile mücadelede asıl isimlerin değil de sıradan insanların üzerine gidildiği yönünde şikayetlerin olduğunu" söylediği belirtildi. OHAL'in ise yabancı yatırımlar için bahane olamayacağı kaydedilerek, vakti gelince bahanenin ortadan kaldırılacağına işaret edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki "Yorulan varsa çekilsin" açıklamasını tekrarlayarak, "Yorulan varsa çekilsin, yerini başka arkadaşa bıraksın" sözlerini ekledi.