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20.07.2017 17:10:14
Erdoğan, YÖK başkanını seçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığına Yekta Saraç'ı yeniden seçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığına Yekta Saraç'ı yeniden seçti.
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