SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Erdoğan, YÖK başkanını seçti
Erdoğan, YÖK başkanını seçti
20.07.2017 17:10:14

Erdoğan, YÖK başkanını seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığına Yekta Saraç'ı yeniden seçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığına Yekta Saraç'ı yeniden seçti.


    YORUM YAZ
4 kişinin öldüğü kazadan yürek yakan detaylar
4 kişinin öldüğü kazadan yürek yakan detaylar
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen ve 4 kişi hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden hamile kadının doğumuna 23 gün kaldığı, diğer araçta bulunan 20 yaşındaki gencin ise 5 gün sonra askere gideceği ortaya çıktı.
20.07.2017 17:37:52
Önce kurşunladılar sonra çarpıp kaçtılar
Önce kurşunladılar sonra çarpıp kaçtılar
Şanlıurfa'da bir otomobil ile motosiklet arasında yaşanan kovalamaca kanlı bitti. Otomobildekiler, motosiklet sürücüsüne kurşun yağdırdıktan sonra çarpıp kaçarken yere düşen plaka saldırganları ele verdi. Polis, saldırganların kullandığı otomobilin önünü keserek durdurdu..
20.07.2017 15:03:01
Ozan Tufan'a İspanya'dan yeni talip!
Ozan Tufan'a İspanya'dan yeni talip!
Ozan Tufan'a süpriz talip! Adı geçtiğimiz haftalarda Portekiz ekibi Benfica ile anılan yıldız oyuncuya Valencia'ya talip oldu. Yarasalar lakaplı İspanyol ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.
20.07.2017 15:02:08
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,02'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
20.07.2017 14:57:45
Şanlıurfa'da 22 Bylock'çu tutuklandı
Şanlıurfa'da 22 Bylock'çu tutuklandı
Şanlıurfa'da Bylock kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 22 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20.07.2017 14:57:14
Hindistan'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Hindistan'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Hindistan'da yeni cumhurbaşkanı, iktidardaki Hint milliyetçisi BJP'nin adayı Kovind oldu.
20.07.2017 14:56:01
Boşandığı eşini bıçaklayıp tabancayla öldürdü
Boşandığı eşini bıçaklayıp tabancayla öldürdü
Adana'da bir kişi, boşandıktan sonra üzerine yaptığı evini geri vermesi için tartıştığı eski karısını bıçaklayıp tabancayla öldürdü.
20.07.2017 14:51:04
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye sınırında çatışma
Türkiye sınırında çatışma
Mısır'da bombalı saldırı: Ölüler var
Mısır'da bombalı saldırı: Ölüler var
Lübnan Ordusu Suriyelilere böyle işkence ediyor!
Lübnan Ordusu Suriyelilere böyle işkence ediyor!
AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi
AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi
Canbolat’tan İsrail’deki Dürzilere uyarı
Canbolat’tan İsrail’deki Dürzilere uyarı
Yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kimdir?
Yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kimdir?
Büyükada toplantısındaki 'bölünmüş Türkiye' haritası delil sayıldı!
Büyükada toplantısındaki 'bölünmüş Türkiye' haritası delil sayıldı!
FETÖ 15 Temmuz sonrasında üyelerine maaş bağladı!
FETÖ 15 Temmuz sonrasında üyelerine maaş bağladı!
Almanya ile gerilim tırmanıyor! 'Türkiye’ye çok fazla sabır gösterdik...'
Almanya ile gerilim tırmanıyor! 'Türkiye’ye çok fazla sabır gösterdik...'
Pakistan: FETÖ ile mücadelesinde Türkiye'yi destekliyoruz
Pakistan: FETÖ ile mücadelesinde Türkiye'yi destekliyoruz
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
ABD Savunma Bakanlığı, AA'nın haberine tepki gösterdi
ABD Savunma Bakanlığı, AA'nın haberine tepki gösterdi
SON YORUMLANANLAR
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları