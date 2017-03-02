02.03.2017 16:52:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olağan görüşme kapsamında Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olağan görüşme kapsamında Başbakan Binali YıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olağan görüşme kapsamında Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul, basına kapalı gerçekleşti.