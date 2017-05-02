02.05.2017 22:25:08

Erdoğan-Yıldırım görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasındaki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme 5 buçuk saat sürdü.