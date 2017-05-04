04.05.2017 18:07:26
Erdoğan - Yıldırım görüşmesi iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın olağan görüşmesi iptal edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Binali Yıldırım ile haftalık olağan görüşmesinin, programlardaki sarkmadan dolayı iptal edildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, akşam İstanbul'da programı bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de bugünkü kabullerinde sarkma olmasının akabinde, Başbakan Yıldırım'la bugün normalde 14.30 için planlanan kabulün yapılmayacağını söylediler.