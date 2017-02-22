22.02.2017 14:58:12

Erdoğan, Trump ile mayıs ayında görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın mayıs ayında yüz yüze görüşeceği bildirildi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yüz yüze görüşmesine ilişkin olarak tarih verdi.

"Mayıs ayı içinde NATO'da ara zirve yapılacağını ifade eden Kalın, Sayın Cumhurbaşkanımız katılacak. Orada yüz yüze bir görüşme olacak. NATO Zirvesi'nden önce de bir zirve planlanıyor. Yüz yüze görüşmede Türk-ABD ilişkileri ele alınacak." dedi.