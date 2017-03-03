03.03.2017 17:12:23

Erdoğan Tok: 'Geleceğimiz için evet'

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, koalisyon ihtimali yoktur ve istikrar üretir. İstikrarın sonucu da kalkınmadır, halkın refahının artması, ülke ekonomisinin katlanarak büyümesi demektir' dedi.

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İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, koalisyon ihtimali yoktur ve istikrar üretir. İstikrarın sonucu da kalkınmadır, halkın refahının artması, ülke ekonomisinin katlanarak büyümesi demektir" dedi.Hançerli Mahallesi sakinleri ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi esnaflarını ve çarşıda alışveriş yapan vatandaşların neden 'evet' denilmesi hususunda saha çalışmalarıyla bilinçlendirme çalışması yapan Başkan Tok, çocukların geleceği için, yeni Türkiye'nin yarınları için 'evet' denilmesi gerektiğini söyledi.Türkiye'nin 16 Nisan'da geleceğini ilgilendiren bir halk oylamasına gideceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yeni anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini halkımıza tüm detaylarıyla anlatıyoruz. Referanduma kadar mahalle mahalle, sokak sokak, vatandaşlarımıza neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatacağız" şeklinde konuştu.16 Nisan'daki referandum sonunda ülkemizin daha da güçleneceğini kaydeden Başkan Tok, "Niçin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denildiğinde birçok sebep sayılabilir ancak sadece 2007 yılında yaşanan 367 krizi dahi tek başına Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Milletin oyuyla seçilmiş milletvekillerine Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçtirilmemiştir. Milletin temsilcileri, milleti temsil etmekten acze düşmüşlerdir. Daha sonraki süreçte ilk kez bir cumhurbaşkanı milletin oyuyla seçilmiştir" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Meclis'in daha güçlü olacağını söyleyen Başkan Tok, şunları söyledi: "Çok partili demokratik siyasi hayatımızda parlamenter hükümet sistemi nedeniyle her 1,5 yıla bir hükümet düşmektedir, bu da siyasi istikrarsızlığa ve ekonomik krizlere yol açmaktadır. Ekonomik krizler, güvenlik sorunlarını tetiklemekte, güvenlik sorunları vesayet kurumlarını güçlendirmekte, vesayetçi anlayış belli aralıklarla darbelere yol açmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, koalisyon ihtimali yoktur ve istikrar üretir. İstikrarın sonucu da kalkınmadır, halkın refahının artması, ülke ekonomisinin katlanarak büyümesi demektir."