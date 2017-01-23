23.01.2017 17:21:48

Erdoğan: 'Ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sahraltı Afrika ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2000 yılından bugüne 16 mislinden fazla artarak 740 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaştı. Kıtadaki toplam yatırımlarımızda aynı şekilde 6 milyar doları buldu. Türkler, Afrika'da en çok yerel istihdam sağlayan yatırımcılar olarak biliniyor' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sahraltı Afrika ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2000 yılından bugüne 16 mislinden fazla artarak 740 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaştı. Kıtadaki toplam yatırımlarımızda aynı şekilde 6 milyar doları buldu. Türkler, Afrika'da en çok yerel istihdam sağlayan yatırımcılar olarak biliniyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darüsselam'daki temasları kapsamında Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katıldı. İş adamlarına seslenen Erdoğan, Tanzanya cumhurbaşkanı Magufuli'ye teşekkür ederek, mevkidaşı ile oldukça verimli ikili ve heyetler arası görüş gerçekleştirildiğini bildirdi. Yapılan görüşmeler, imzalanan anlaşmaların Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkileri daha ileri boyutlara taşıması bakımından önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, "Tanzanya ile siyasi ilişkilerimiz 2009 yılında Darüsselam Büyükelçiliğimizi tekrar açmamızla birlikte istikrarlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Tanzanya'nın Ankara Büyükelçiliği pek yakında açacak olması bu ilişkileri daha da güçlendirecektir. Bu olumlu siyasi ortamın ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomi ilişkilere layıkıyla yansıtılmasının zamanı çoktan gelmiştir" dedi.Tanzanya'da Magufuli yönetiminin attığı kararlı adımların takdire şayan olduğunu belirten Erdoğan, bu adımların Tanzanya'daki istikrar ortamına katkıda bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonominin gelişmesi, sağlıklı bir kalkınma ve sanayileşme zemininin tesisi için istikrar ve güven şarttır. İstikrar ve güvenin olmadığı bir ülkede kalkınmadan bahsedemezsiniz. Doğu Afrika Birliği'nin merkezi olan Tanzanya'da bu iki unsurun da var olması iş çevreleri bakımından hayati önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasında ticaret hacmi son yıllarda artmış olmasına rağmen mevcut tablo karşılıklı potansiyelimizi yansıtmaksan uzaktır" ifadelerini kullandı."Ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı"Türkiye'nin ekonomik alanda yaptığı atılımlarla gerçekleştirdiği reformlarla dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer aldığını kaydeden Erdoğan, iki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikle olduğunu bildirerek, "Artık G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin Tanzanya'da yapabileceği kazan kazan esasına dayalı çok şeyler vardır. Her şeyden önce birbirimizi insani, güçler noktasında tamamlayacak potansiyele sahibiz" dedi. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin ekonomik alanda da hak ettiği düzeye ulaşılmasını istediğini kaydeden Erdoğan, G20 üyesi olan Türkiye, Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisidir. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır. Sahraltı Afrika ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2000 yılından bugüne 16 mislinden fazla artarak 740 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaştı. Kıtadaki toplam yatırımlarımızda aynı şekilde 6 milyar doları buldu. Türkler, Afrika'da en çok yerel istihdam sağlayan yatırımcılar olarak biliniyor. Kıtadaki tüm ülkelerin sorunları arasında ilk sırada yer alan işsizlikle mücadelenin en etkili yöntemlerinden biri yatırımların arttırılmasıdır. İşte bugün Tanzanya ve Türk iş adamlarının bir araya gelmesi, yatırımların artması bunun yanında istihdamın artmasıdır. Tanzanyalı iş adamlarını Türk muhataplarıyla birlikte çalışmaya davet ediyorum. Gerek Türkiye'de gerek Tanzanya'da ortak yatırımlar hatta üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapmaya sizleri özellikle davet ediyorum. Türk işadamlarına da Tanzanya'daki yatırım imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuştu. Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Tanzanya makamlarının Türk yatırımcılar için gereken kolaylıkları sağlayacağına karar ve uygulama mekanizmalarını süratle işleteceklerine inanıyorum. Hükümetin öncelik verdiği enerji, altyapı, savunma sanayi, demiryolları, sağlık, tarım, turizm gibi pek çok alanda işbirliği imkanımız mevcuttur. Türk şirketlerinin tüm bu alanlarda ki başarıları dünyanın her yerinde biliniyor. Birçok büyük şirketimiz Afrika'nın diğer ülkelerinde başarılı projelere imza atıyor."