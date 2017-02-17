18.02.2017 00:56:12

Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge için alan gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cerablus ile El Rai arasında güvenli bölge ilan edelim' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Trump'ın hem seçim öncesi, hem seçim sonrası dillendirdiği "güvenli bölge" fikri, Ankara tarafından Suriye iç savaşının en başından beri savunuluyordu.



Fakat ABD'nin bu güvenli bölgeyi kiminle inşa edileceği bilinmiyor.



Trump, göreve geldiğinde Pentagon'a Suriye ile ilgili kendisine bir rapor ve yol haritası sunması için 30 gün süre vermişti.



Bu süre henüz dolmadı fakat Pentagon'un masadaki seçeneklerinden birinin bölgeye asker göndermek olduğu basına sızdırılmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalına röportaj verdi.



Erdoğan'a güvenli bölge de soruldu. İşte verdiği cevap:



"Tabii burada özellikle başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin de ciddi desteğine ihtiyacımız var. Bunu niye söylüyorum? Öncelikle büyük bir mülteci krizi var. Nerede bu insanlar? Bu insanların büyük bir kısmı Türkiye'de; Şu anda 2 milyon 800 bin Suriyeli kardeşimiz bizde. Çadırlarda, konteyner kentlerde, Türkiye'nin değişik vilayetlerinde şu anda biz kendilerini misafir ediyoruz. Tabii bunu biz yeterli bulmuyoruz. Diyoruz ki Suriye'nin kuzeyinde Cerablus ile El-Rai arasında güneye doğru şöyle bir 30-40 kilometre, bu bölgede bir terörden arındırılmış güvenli bölge ilan edelim. Orayı aynı zamanda uçuşa yasak bölge ilan edelim. Eğit-donat yapmak suretiyle de oradaki milli orduyu yetiştirelim.Ben Suudi Arabistanlı kardeşlerimle de bu konuları görüştüm. Bunları ABD'yle de görüştüm, Avrupalılarla da görüştüm. Bu bölgede oradaki insanların yerleşimi için konutlar yapabiliriz. Böylece Suriye'den çıkmayı düşünen kardeşlerimizi buralara yerleştirebiliriz. Bizdeki mültecileri de gerekirse oralara alabiliriz. Bütün sosyal donatı alanlarıyla birlikte burada bu güvenli bölgeyle beraber bir huzur kenti kurmak suretiyle oralara huzur getirelim, refah getirelim; bu da bizim en önemli arzumuzdur."

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