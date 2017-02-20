20.02.2017 14:10:12

Erdoğan-McCain görüşmesine Başbakan da dahil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği ABD'li Senatör John McCain ile yaptığı görüşmeye Başbakan Binali Yıld

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği ABD'li Senatör John McCain ile yaptığı görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım da dahil oldu.Yıldırım'ın ABD'li senatör ile ayrıca bir görüşme yapmayacağı belirtildi.(Derya Yetim / İHA)