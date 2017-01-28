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'Erdoğan, mart ayında Rusya'yı ziyaret edecek'
28.01.2017 03:01:21

'Erdoğan, mart ayında Rusya'yı ziyaret edecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mart ayında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı kapsamında mart ayında Rusya'yı ziyaret edeceği iddia edildi.

Mart ayının ilk günlerinde Rusya'da gerçekleştirilecek olan ÜDİK toplantısı çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'yı ziyaret etmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Söz konusu toplantının Putin ve Erdoğan başkanlığında yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Görüşmelerde ayrıca ekonomik kısıtlamalar konusunda iyileştirilmelerin sağlanması ve vizelerin tamamen kaldırılması konusunun ele alınacağı öne sürüldü. Görüşmede ayrıca başta Suriye olmak üzere, diğer uluslararası ve bölgesel konuların masaya yatırılacağı da kaydedildi.



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