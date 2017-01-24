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24.01.2017 23:34:18
Erdoğan Madagaskar'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik temaslarını tamamlayarak özel uçak 'TUR' ile Madagaskar'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Madagaskar'a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'ın başkenti Antananarivo Havalimanı'nda karşılandı.
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AYM'den OHAL Komisyonu'na rekor dosya
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Anastasiadis'ten müzakereler için garantörlük mesajı
Beyaz Saray sözcüsünden NATO açıklaması
Çin'den sualtı atağı
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