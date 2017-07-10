10.07.2017 17:28:36

Erdoğan liderlerle görüştü

22. Dünya Petrol Kongresinde verilen arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderle bir araya geldi.



Çok sayıda ülke liderinin katılımıyla sabah saatlerinde başlayan 22. Dünya Petrol Kongresine kısa bir ara verildi. Verilen arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle bir araya geldi. Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucıc, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.