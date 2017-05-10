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Erdoğan-Koroma ortak basın toplantısı
10.05.2017 20:32:27

Erdoğan-Koroma ortak basın toplantısı

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma:- 'Terörle mücadelede güçlü bir şekilde yanınızdayız. Bizden beklenen gerekli adımları attık. Terörist grupların devlet mekanizmalarına, ülkemize sızmalarının önündeki tüm yollar kapatıldı' - '(Türkiye'nin Afrika açılımı) Bu politika sadece verilen sözlerle uygulanan bir politika değil, aynı zamanda kanıtlarını yerinde gördüğümüz, olumlu sonuçlarını yaşadığımı

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, "Terörle mücadelede güçlü bir şekilde yanınızdayız. Bizden beklenen gerekli adımları attık. Terörist grupların devlet mekanizmalarına, ülkemize sızmalarının önündeki tüm yollar kapatıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Koroma, ziyareti sırasında karşılaştığı misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, "Temaslarımız sırasında gerçekleşen toplantılardan son derece etkilendiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu büyük ülkenin ulaştığı seviye bizi son derece etkiledi." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini hatırlatan Koroma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sizi hükümetinize ve halkınıza karşı yapılan bu darbe girişimini engelleme başarınızdan ve büyük mücadelenizden dolayı tebrik etmek istiyorum. Sizi aynı zamanda, halkoylamasından başarıyla çıktığınız için de tebrik etmek istiyorum." dedi.

Ebola ile mücadelede, Türkiye'nin ülkesine verdiği destek için minnettar olduklarını belirten Koroma, "Ebola bizim için çok önemli bir konu, biz bunu tarihimizin en karanlık sayfası olarak nitelendiriyoruz. Çok büyük bir yıkıma ulaştı, 3 bin kişi hayatını kaybetti ve ülke ekonomisinin neredeyse tamamı durma noktasına geldi. Bizi hem ikili kurumlarımız hem de Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi diğer kuruluşlar aracılığıyla da desteklediniz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikası sadece sözden ibaret değil"

Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikasını desteklediklediklerini belirten Koroma, "Bu politika sadece verilen sözlerle uygulanan bir politika değil, aynı zamanda kanıtlarını yerinde gördüğümüz, olumlu sonuçlarını yaşadığımız bir politika." dedi.

Afrika'daki Türk büyükelçilik sayısının artışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koroma, ticaret hacminde de kayda değer artış olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok Afrika ülkesini ziyaret ettiğini hatırlatan Koroma, şöyle devam etti:

"Bunlara ilaveten çatışma ve anlaşmazlıkların çözülmesiyle ilgili bazı adımlar attınız. Örneğin Somali krizinin çözüme kavuşmasıyla ilgili çok önemli bir rol oynadınız. Sadece ülkeyi ziyaret etmekle kalmadınız, barışın sağlanması için üst seviyede toplantılar da düzenlediniz. Bütün bunlar, Afrika'ya verdiğiniz önceliğin ve Afrika açılımı politikanızın son derece ciddi bir politika olduğunun göstergesi."

Koroma, iki ülkenin karşılıklı büyükelçilik açma kararı aldıklarını belirterek, bunun ikili ilişkilerde mihenk taşı olacağını söyledi.

Ebola salgınının ülkesindeki kalkınmayı durduğunu belirten Koroma, tarım kapasitelerinin, bilgi teknolojilerinin, insan kaynaklarının ve altyapı kaynaklarının geliştirilmesi gibi alanlarda mevcut potansiyeli yeniden kullanabilmeleri için Türkiye'ye yaptığı bu ziyaretin önemli olduğunu kaydetti.

Ülkesinin yeniden ayağa kalkabilmesi için desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Koroma, "Bu ziyaret yeni bir başlangıç olacak. Mükemmel seyreden ilişkilerimizi bir sonraki aşamaya taşıyacak." ifadesini kullandı.

- "Terörle mücadelede güçlü bir şekilde yanınızdayız"

Kalkınma yolunda barış ve güvenliğin önemini vurgulayan Koroma, "Terörle mücadelede güçlü bir şekilde yanınızdayız. Bizden beklenen gerekli adımları attık. Terörist grupların devlet mekanizmalarına, ülkelerimize sızmalarının önündeki tüm yollar kapatıldı." diye konuştu.

Terörün küresel bir mesele olduğunu vurgulayan Koroma, "Atılacak en doğru adım, birbirimizi desteklemek ve terörizmle mücadele konusundaki çabalarımızı bir araya getirmektir." değerlendirmesini yaptı.

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