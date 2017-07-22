23.07.2017 09:59:11

ERDOĞAN KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesi açıklama yapıyor.

-Mescid-i Aksa'ya karşı son birkaç gündür sergilenen pervasızlıklar, İslam dünyasını derinden üzmektedir. Kudüs'teki Harem-i Şerif, sadece Filistinlilerin değil 1,87 milyarlık İslam aleminin onurudur. Kısıtlamalar ile Müslümanların onurlarının incitilmesi karşısında İslam dünyasının tepkisiz kalması beklenemez. Ülke olarak tepkimizi ortaya koyduk. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak gerekli açıklamalarımızı yaptık. Bizler başta Kudüs olmak üzere tüm dinlerin barış içinde yaşamasını sağlamış köklü bir medeniyetin mensuplarıyız.

-Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmelerim oldu. Dün de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile durumu ele aldık. Uzun uzadıya bir değerlendirme yaptık. Kim olursa olsun insanların can mal ve ibadet haklarına yönelik saldırıları tasvip etmediğimizi ifade ettik.

-İslam dünyasının yeni ayrılıklara değil işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacı var. Böylesine hassas bir dönemde enerjimizi iç tartışmalarla heba etmemeliyiz. Katar krizinin ilk anlarından itibaren biz istikrar, dayanışma ve diyalogdan yana olduk. Taraflara gerekli telkinleri yaptık. Krizin daha fazla uzamasının kimseye bir faydası yok. Mevcut krizden istifade edenler, kardeş kavgasının alevlenmesi için fırsat kollayan hasım çevrelerdir.

-Kuveyt Emiri'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını destekliyoruz. Diğer aktörlerin de bu çabalara destek vermesi gerekiyor. Ziyaretimizin ilk durağı bölgenin büyüğü Suudi Arabistan'dır. Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi stratejik bir noktaya oturttuk, Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda yakın istişareler içinde olduk. Körfez bölgesinin ağabeyi olarak Suudi Arabistan'a krizin çözümünde büyük rol düşüyor. Bu krizi çözebilecek isimlerin başında Kral Selman geliyor. Ayrıca görevine yeni atanan Prens Muhammed Selman'ı da ziyaret sırasında kabul edeceğim.

-İkinci durağımız Kuveyt. Kuveyt bölgede önemli bir rol oynuyor. Kuveyt'in arabuluculuk çabasını destekliyoruz.

-24 Temmuz Pazartesi ise Katar'a intikal edeceğiz. Katar ile ilişkilerimizde çok güçlü gelişme gösterdi. 2014 yılında liderler düzeyinde tesis ettiğimiz yüksek stratejik komite işbirliğimizin gelişmesine büyük katkı sağlıyor.