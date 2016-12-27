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Erdoğan: Koalisyon güçleri verdikleri sözü tutmuyor
27.12.2016 20:01:30

Erdoğan: Koalisyon güçleri verdikleri sözü tutmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gineli mevkidaşı Alpha Conde ile ortak basın toplantısı düzenledi. El Bab ve Suriye politikasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gineli konuk mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı.

"Batı başkentlerinin şık kaldırımalarının altında Afrikalı kardeşlerimizin kanı vardır. Aradan geçen onca süreye rağmen Afrika üklkerleri zincirlerini kırmaya çalışıyor. Son 14 yılda bu konuda çok mesafe kaydettik. Afrikalı kardeşlerimiz kendilerine uzattığımız eli havada bırakmadı.Afrikalıların bir sözü var 'Tek bir elle boğa yılanı sarılmaz'."

"Girişimci geldi yatırımın yaptı diyelimki 25 yıllığına o barajı kurdu. Yollarda bu tür adımalrı attık. Ulaşımda çok kısa zamanda bölünmüş yollar yaptık. 14 yılda 18 bin km bölünmüş yol yaptık. Müteahhit firma o güven ve istiktrarı arıyor. İnsanımınz sağlığını geleceğini altına alacağız." 

"Yer altı kaynaklarınız Gine için çok önemli olduğunu bu konuda dürüst girşimcilerin teşvik edilmesine inanıyorum. Sömürgecilere sakın o madenelri kaptırmayın dürüst olanlara bunları vermek suretiyle yeniden ayağa kalacaktır. Altın madenlerimiz Gine için çok büyük varlık. Geçmişte ülkeelrin adını vermeyeceğizm nasıl sömürdükleriniz gördüğüm için bunlar Afrikanın birçok yerinde öyle. Türk girşimcilerini biz oraya göndereceğiz sokacağız ve Win Win ile bu işleri yapacağız kazan kazan."

"GİNE BUNU ÇÖZER"

"Her şeyden önce medeni olmak şehirleşmek dene sorunu çözmek çok önemli hastanelerde bile hijyen koşullarını ararız. Gine'de hastaneler çok önemli bunlar orada olsa bu hasatlıklar daha hızlı giderilebilir. Ben eğitim dedim niye eiğitm dedim Gine kendi doktorlarını yetiştirecek. bu adımı mutlaka atmamzı lazım olmaz diye b,ir şey yok. Gine bunu çözer biz üzerimize düşeni yapacağız. 30 tane otobüs gönderdik, 20 tane daha göndereceğiz. Mart ayında geldiğimizde vatandaşaın halini görünce içimiz parçalandı. Türkiye'deki vatandaşımız neyse Gine'deki vatandaşımızda odur. Birde TOKİ'yi oraya koyacağız. Uygun şartlarda uygun imkanlarda konutlara sahip olsun."

 "GERİ DÖNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

"DEAŞ terör örgütünün biz El Bab'da şu anda 4 bir yandan kuşattık. Koalisyon güçleri maalesef verdikleri sözü tutmuyor. Öyle olsa da olmasa da yolumuza devam ediyoruz. Çıkılan bu yoldan geri dönmek mümkün değil. Bütün bu olayların hepsi bir stratejidir. Bütün taktikler değerlendilir. Bizi DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi ortadan kayboldular. Şimdi YPG, PYD'ye destek veriyorlar. Elimizde kanıtlar var. Kendi göbeğimiz kendimiz keseceğiz. İşte bunlara bunu dedirtmemek, hükümet olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Güvenlik altına almamız lazım onun için bu adımları atıyoruz. Güvenlik güçlerimiz ÖSO ile mücedelesini sürdürüyor."

"TERÖR ÖRGÜTLERİ DAVET EDİLİRSE..."

"Cenevre maalesef boş çıktı. Ve sonunda Sayın Putin ile yaptığımız görüşemede bir sıkıntı yok dedik. Bölgeye yakın komşu ülkelerin yaptığı Astana zirvesine terör örgütleri davet edilirse sıcak sıcak bakmayız. Şu an Dışişleri Bakanları seviyesinde yürütülüyor. Daha sonra liderler seviyesinde görüşme yapılır. Liderler seviyesinde kim katılacak o önemli. Terör örgütleri katılmadan bu görüşmeleri neticeye vardıabilirsek mutlu oluruz. Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin katılması önemli. İyi niyetli destekleri var."


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