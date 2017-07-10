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Erdoğan’ın uçakta adını anmadığı ülke
Erdoğan’ın uçakta adını anmadığı ülke
10.07.2017 20:36:30

Erdoğan’ın uçakta adını anmadığı ülke

G20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez krizi ile alakalı 15 Temmuz sonrası Körfez ülkelerine ziyarete çıkacağını söyledi. Ancak bir ülkenin adını zikretmedi...

TIMETURK | HABER MERKEZİ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi dönüşü uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada 15 Temmuz sonrasında Körfez krizi ile alakalı girişimde bulunacaklarını açıkladı. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde Katar'a yönelik ambargonun da gündeme geldiğini belirten Erdoğan, “Söylenen şey aynı; diyalog yoluyla çözüm. 15 Temmuz'dan sonra benim özel bir trafiğim olabilir” dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“15 Temmuz'dan sonra benim özel bir trafiğim olabilir. Bölgeyi tekrar dolaşmak istiyorum. Bölgeye yapacağımız ziyaretle, diyaloğun artmasına belki katkı sağlayabiliriz. Özellikle Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyoruz. Arabuluculuk görevini Kuveyt üstlenmiş vaziyette. Kuveyt'in arabuluculuğunu biz de destekliyoruz. Benim kastettiğim, taraflar arasında diyaloğun artması için bir katkı sunmak...”

ERDOĞAN'IN ADINI ANMADIĞI ÜLKE: BAE

Oysa, Körfez krizi başladığından beri adı en fazla gündeme gelen ülkelerden biri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Suudi Arabistan ile birlikte Katar karşıtı blokun başını çeken BAE, Katar ve İhvan-ı Müslimin karşıtı siyasetiyle dikkat çekiyor. Mısır'da 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşen Abdülfettah es-Sisi öncülüğündeki askerî darbenin en önde gelen destekçisi konumundaki BAE, Türkiye'de de 15 Temmuz askerî kalkışmasında da adı sıkça gündeme gelmişti. BAE, pek çok ülkede karşı devrimleri destekleme ve finanse etmekle suçlanırken, Türkiye'de de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yakın temasta olmakla itham ediliyor.

 


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