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Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
02.02.2017 22:02:13

Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği 'İslamcı terör' sözünü Almanya Başbakanı Merkel, Başbakan Yıldırım ile yaptığı görüşmede de kullandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı görüşme esnasında "İslamcı terör" sözleri nedeniyle tepki gösterdiği Merkel, Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığım görüşmede de "İslamcı terör" sözünü kullandı.

Ajanslarda yer alan habere göre; Almanya Başbakanı Angela Merkel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve TBMM ziyaretinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderlerin konuşmasının ana ekseni 15 Temmuz darbe girişimi oldu. "İntikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Darbeciler hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı bulacaklardır" dedi. İnsan hakları ve yargı bağımsızlığı vurgusu yapan Merkel'in, Erdoğan ile düenlediği basın toplantısında kullandığı "İslamcı terör" ifadesini yinelemesi dikkat çekti.Görüşmede "İslamcı terör"ü ele aldık diyen Merkel, "Sayın Cumhurbaşkanına da söyledim, burada Müslümanlara karşı herhangi bir şüphecilik değil, bu insanlar insan hayatını yok edip demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar" sözleriyle devam etti. 

"Bizim için özellikle şimdi yanlış gelişmeler olmamalı. Örneğin DİTİB nezdinde çalışan imamlar. Bu imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması için Alman Hukuk devletine aykırı bir şey olmamalı demokratik sistemde..." dediği esnada Merkel'in sözünü kesen Erdoğan, "İslamla terör bir araya gelemez. İslamın kelime anlamı barıştır. Biz bu ifadeyi terörle yan yana getirirsek bu, o dinin mensuplarını üzer. Biz DEAŞ terör örgütünden dolayı İslamist terör örgütü ifadesini kullanırsak bu üzücü olur. Kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak zorundayız. Ben şahsen bir Müslüman olarak bunu asla kabul edemem" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'ın aksine Binali Yıldırım, Merkel'in ifadesine karşılık vermedi. 

MERKEL: İSLAMCI TERÖRÜ ELE ALDIK

"Bu kadar detaylı bir görüşmede bulunabildiğimiz için mutlu oldum. TBMM'yi gezerken darbe girişiminin yaşattığı tahribatın izlerini görme fırsatı buldum. Halkın demokrasi için nasıl siper olduğunu da gördüm. İslamcı terörü ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanına da söyledim, burada Müslümanlara karşı herhangi bir şüphecilik değil, bu insanlar insan hayatını yok edip demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu mücadelede birlikteyiz. 

Almanya'da PKK terör örgütü olarak kabul edilmekte. İçişleri Bakanlarımız bu konuları ele alacaklar. Yoğun bir şekilde diğer bir sorunu ele aldık. Türkiye'deki üç milyonu aşkın Suriyeli mülteci Türkiye'ye geldiler ve iki taraf için de 2016'daki anlaşmanın canlı tutulması gerekiyor. Belki de Türkiye'nin beklediği kadar hızlı akmasa da 3 milyarın 2,2 milyarı harcandı. Gaziantep'e gitmiştim, mültecilerin durumuna baktığınız da bu paraya her gün ihtiyaçları var. Bu nedenle destek olmak istiyoruz. Yine Almanya mülteci kabul etmeye devam edecek. Her ay 500 mülteci kabul etmeye karar verdik. 

Ekonomik işbirliğimizi nasıl sağlamlaştırıp geliştireceğimizi konuştuk. Darbe teşebbüsünden sonra bu alanda da bazı sıkıntılar yaşandı. Alman yatırımcıların burada yasal açıdan güven olmaları için daha da fazla işbirliği yapılmasını konuştuk. DİTİB'le ilgili bir görüşmemiz oldu. Burada örneğin Gülen hareketiyle sıkıntılarımız olduğunda Türkiye bize kanıtlar verdiğinde emniyet bunu birlikte görüşmeli. Uzun yıllar boyunca Türkiye'den gönderilen imamların eğitimi hakkında işbirliğimiz oldu. Böylece orada yaşayan Türklerin bu kişilerle herhangi bir şüpheler ortadan kaldırılmalı. Kıbrıs'ı konuştuk yine. Bütün Avrupa için çok önemli bir konu bu. Bu kadar zor dönemlerde görüş alışverişinde bulunmalıyız her zaman."

 



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