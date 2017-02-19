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Erdoğan'ın talebine destek çığ gibi
19.02.2017 21:42:33

Erdoğan'ın talebine destek çığ gibi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği'ne “iş gücünün eğitim ve kalitesine” odaklanan politika önerisiyle destek verdi.

TÜRKONFED çatısı altındaki 25 federasyon, 190 dernek, 24 bin 100 iş insanı ve 40 bine yakın şirketi istihdamda sürdürülebilir büyüme hedefiyle harekete geçireceklerini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, insan odaklı büyüme sürecinin bir parçası olarak iş gücünün eğitim sürecinin önemine de vurgu yaptı.
 
“İSTİHDAMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YAPISAL REFORMLARDAN GEÇMEKTEDİR”
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan istihdam çağrısının çok önemli olduğunu, TÜRKONFED'in de “istihdamda eğitim ve kaliteye” odaklandığını hatırlatan Kadooğlu, eleman almanın yanında mevcut çalışanların muhafaza edilmesinin ya da birkaç ay sonra istihdam edilenlerin işten çıkartılmaması için de gerekli düzenlemelerin ve desteğin verilmesinin önemli olduğunu vurguladı. “Sadece işe almak yeterli değil, eğitmek ve verimli hale getirmek de önemli” diyen Kadooğlu, ülke genelinde başlayan istihdam seferberliğinde özel sektörün payının artması için tüm üyelerini harekete geçireceklerinin belirtti.
 
TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, şunları söyledi: “TÜRKONFED olarak; özel sektörün gelişmesi, özellikle kadın ve genç istihdamının toplam istihdam içindeki oranının artırılması, bölgesel ve sektörel kalkınmanın sürdürülebilir olması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda, Milli İstihdam Seferberliği'nin yürüttüğümüz tüm bu çalışmaları güçlendirerek artıracağını düşünüyoruz. Ülke genelinde başlayan istihdam seferberliğinde özel sektörün payının artması için tüm üyelerimizi harekete geçiriyoruz. Hükümetimizin de gereken ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirmesiyle, yaratılacak istihdamın ve ekonomik getirilerinin sürdürülebilir olacağına yürekten inanıyoruz. Milli İstihdam Seferberliği'nde büyümenin kalitesine odaklanan, verimlilik artışını hedef alan ve bu doğrultuda insan kaynağının etkin kullanılmasını ilke edinen bir anlayış, sadece işsizlik sorunumuzun çözümünde değil aynı zamanda cari açık ve katma değerli yüksek üretimin artışında da ivme yaratacaktır.”

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