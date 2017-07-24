24.07.2017 13:11:39

'Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti medyayı böldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçları medyayı böldü.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez krizine çözüm bulmayı amaçladığı ve Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan iki günlük ziyareti sürerken, medyanın bu ziyareti okuma biçimi ise birbirinden farklı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretin ilk durağı Suudi Arabistan'da, Havalimanı Kraliyet Terminalinde Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal karşıladı. Cumhurbaşkanı sonrasında Kral Selman ile görüştü. Erdoğan'ı daha önceki ziyaretinde ise Kral Selman bizzat havalimanında karşılamıştı. Ancak Erdoğan ile Selman'ın ziyaret sırasında verdiği pozlar ise ziyaretin olumlu geçtiği şeklinde algılandı.



GÜNEŞ ÖVDÜ, YENİÇAĞ ELEŞTİRDİ



Ziyaret, Körfez'de bulduğu karşılık itibariyle ise medyayı böldü. Güneş gazetesi, Erdoğan ve Selman'ın gülerken çekindikleri pozu yayınlayarak “Krizin bittiğinin fotoğrafı” manşetini attı. Yeniçağ Gazetesi ise Selman'ın Erdoğan'ı havalimanında karşılamamasına atıfla ABD Başkanı Trump'ı Selman'ın karşıladığını hatırlatarak “Karşılamada Kral ayıbı” manşetini attı. Gazete, “Ne din kardeşliğine ne dostluğa yakıştı” yorumunda bulundu.



İşte Güneş ve Yeniçağ gazetelerinin bugünkü manşetleri:



