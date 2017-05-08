08.05.2017 23:11:20

Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile ilgili sert sözlerine cevap verildi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs Vakıfları Forumu'nda yaptığı açıklamalara İsrail'den cevap geldi.

Filistinllere yönelik hak ihlallerini sürekli tekrarlayan İsrail, Müslümanlara ve Hıristiyanlara yönelik ibadet özgürlüğünü koruduklarını savundu ve Türkiye'yi de insan haklarını ihlal etmekle suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kendi ülkelerinde insan haklarını sistematik bir şekilde ihlal edenler bölgedeki tek gerçek demokrasiye vaaz vermemelidir. İsrail, Yahudilere, Müslümanlara ve Hıristiyanlara yönelik toplam ibadet özgürlüğünü sürekli olarak koruyor ve buna karşı başlatılan asılsız iftiralara rağmen bunu yapmaya devam edecektir."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadan bölgedeki istikrar sağlanamaz. Batı Şeria'nın dört bir yanını saran Filistinli kardeşlerimizin hayatını zindana çeviren anlayış devam edebilir mi? Sahilde top oynarken İsrail bombalarıyla parçalanan çocuk bedenlerinin hesaplarının sorulacağını çok iyi biliyoruz. Kudüs'te ezan yasağının gündeme gelmesi utanç verici. Kudüs semalarında ezanın susturulmasına izin vermeyeceğiz. Meselenin takipçisi olacağız. İnancınıza güveniyorsanız bizim ezan seslerimizden niye korkuyorsunuz? Dönem safları sıklaştırma zamanıdır." ifadelerini kullanmıştı.