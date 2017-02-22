22.02.2017 22:05:19

Erdoğan'ın avukatından ürküten FETÖ iddiası

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik FETÖ’nün suikast timi davasına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, ifadeleri alınan sanıkların FETÖ’yü darbeden aklamaya yönelik çabalarının olduğunu ve sanıkların ortak bir savunma stratejilerinin olduğunu açıkladı.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Av. Aydın, "Sanıkların ifadelerinde bir takım farklılıklar var. Kendi özellerinde, kendi eylemlerinde bir kısım farklılıklar ifade ediyorlar. Ancak biz son üç gündür dinlediğimiz sanıkların ortak bir savunma stratejilerinin olduğunu değerlendiriyoruz. Bu strateji kapsamında neler ifade edilir bizim gözlemlediğimiz.

Şimdi FETÖ'nün yurt dışında, özellikle içeride de, içeride imkan dahilinde, yurt dışında yaygın bir şekilde bu darbenin Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılmadığı şeklinde bir propagandaları var. Burada da sanıkların hatta ByLock'cu olan sanıklar da dahil olmak üzere sistemli bir şekilde FETÖ ile ilgili olmadıklarını söylüyorlar. Buna çok özel bir önem atfettiklerini gözlemliyoruz. Dolayısı ile burada, sadece kendileri ile ilgili değil, dünkü duruşmada dinlenen sanık Berber oradaki sanıkların tamamını tanımadığını, sadece TİM'deki askerleri tanıdığını söylemiş olmasın rağmen, sanıkların tamamının Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olmadığını ifade etti. O düzeyde tanımadıkları kişilerin bile, sanıkların bile Fetullahçı olmadığı yönünde açık kefaletleri söz konusu. Biz bunu örgütü darbeden aklamaya yönelik çaba olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"ÜSTLERİNDEN ALDIKLARI EMİRLERİ YERİNE GETİRMİŞLER"

Tabi sanıklar asker oldukları için emir komuta zinciri içinde ilk aşamada bunun olduğunu ve bunu bu şekilde değerlendirdiklerini söylüyorlar. Dolayısı ile 'biz amirlerimizden, üstlerimizden aldığımız emirleri yerine getirdik. O nedenle bir sorumluluk söz konusu olmaz' o çerçevede de bir savunmaları var. Diğer bir kısım sanıklarda işte ilk aşamada darbenin emir komuta zinciri içinde yapıldığı konusunda bir inançları olduğunu, öyle inandıklarını, ancak daha sonraki aşamalarda komutanlarının kendilerine destek vermediklerini veya pozisyon değiştirdiklerini söylüyorlar. Özellikle Sönmezateş'in beyanları oldu, ısrarla bunların içinde olduğunu sordum, ama kendisi bu aşamada konuşmamayı tercih etti. Bunu da biz özellikle not ettik" dedi.

"ÇİĞLİ'DE DARBEYİ ÖĞRENMELERİNE RAĞMEN, DARBEYE KATILDILAR"

Sanıklardan SAT mensubu Ali Sarıbey'in ifadesi ile ilgili konuşan Avukat Hüseyin Aydın, "Sanık ısrarlı bir şekilde SAT mensubu özel olarak eğitilmiş, çok önemli operasyonlara katıldığın söylüyor. Çok cesur, vatansever ve kahraman bir subay olduğunu söylüyor. Bu vurgular üzerine ben bir soru sorma ihtiyacı hissettim. Bugün dinlenen sanık, darbeyi Çiğli'de öğrendiğini söylüyor. Ona rağmen darbeye katılıyor. Darbe bir suç ve suç teşkil eden bir emri yerine getirdiğini biliyor. Oradaki ortam nedeniyle özellikle Sönmezateş'in Hava Kuvvetleri Komutanı direndi, ancak direnmesi nedeniyle yaralandı beyanı üzerine mecburen katıldığını söyledi. Ben de bunu üzerine 'O gece onbinlerce, yüzbinlerce belki Türkiye genelinde milyonlarca insan herhangi bir eğitiminin olmamasına, herhangi bir teçhizatının olmamasına rağmen darbeye karşı direndiler. O cesareti gösterdiler, o vatanseverliği gösterdiler. Ama siz çok özel eğitimli bir subay olmanıza rağmen, kendi beyanınıza göre vatansever ve cesur birisi olmanıza rağmen, böyle bir tehdide boyun eğerek darbeye iştirak ettiniz. Bunu nasıl izah edersiniz' diye sordum. O da daha önceki beyanları çerçevesinde 'mecburdum kendimi korumak için' şeklinde cevap verdi" dedi.