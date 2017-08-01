01.08.2017 14:52:20

Erdoğan ile Yıldırım'dan sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde görüşecek.

YAŞ YARIN!

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yarın toplanacak. Çankaya Köşkü'ndeki toplantıya bazı bakanlar ilk defa katılacak, bazı bakanlar ise yeni görevleriyle masadaki yerini alacak. Geçen yıl Adalet Bakanı olarak toplantıda yer alan Bekir Bozdağ, bu kez başbakan yardımcısı unvanıyla masada oturacak. Fikri Işık ise daha önce Milli Savunma Bakanı olarak katıldığı toplantıda başbakan yardımcısı olarak görev alacak.

İLK KEZ KATILACAKLAR!

Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu toplantıya ilk defa katılacak. Daha önce YAŞ toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli bu kez Milli Savunma Bakanı unvanıyla masada yer alacak. Toplantı bir günde tamamlanacak.