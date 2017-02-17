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Erdoğan: İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyorum
18.02.2017 00:28:01

Erdoğan: İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İhvan-ı Müslimin silahlı bir örgüt değildir' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalına röportaj verdi.

Erdoğan, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na ilişkin, şunları söyledi:

"TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

"Ben o konuyla ilgili olarak da söylüyorum; ben İhvan-ı Müslimin'i bir terör örgütü olarak görmüyorum. Çünkü İhvan-ı Müslimin silahlı bir örgüt değildir. İhvan-ı Müslimin bir düşünce örgütüdür."

"ŞU AN DAĞINIK DURUMDALAR"

"Kaldı ki şu anda da zaten dağınık bir konumdalar, öyle bir durumları söz konusu değil. Silahlı bir eylemlerini gördüğüm anda, silahlı bir eylemlerine şahit olduğum anda ben Müslüman Kardeşler'e karşı da aynı tavrı takınırım."

"DÜŞÜNCE KURULUŞU"

"Ama şu anda Müslüman Kardeşler Cemiyeti'nin silahla bir alakası yok. Bunlar bir düşünce kuruluşu konumundadır. Silahlı bir eylemin içerisinde olmayan böyle bir derneğe, vakfa, cemiyete veya örgüte kalkıp da siz terör örgütü muamelesi yaparsanız, bu pek şık düşmez diye düşünüyorum. Bizim ülkemizde de her cemiyet, her vakıf normal faaliyetlerini yapabilir. Ama teröre bulaştıkları anda biz gereği neyse yaparız; diğer teröristlere ne uyguluyorsak aynısını onlara da uygularız."

ABD FETÖ'YE KARŞILIK İHVAN'I İSTERSE...

'Siz ABD'den FETÖ'nün liderlerini talep ediyorsunuz. Bu konuya benzer olarak, Müslüman Kardeşler liderlerinin talep edilmesine nasıl cevap vereceksiniz?' şeklindeki soruyu Erdoğan şöyle yanıtladı:

"Şimdi zaman zaman buna benzer bazı durumlarla karşılaşıyoruz. Ama bizim kendilerine yönelttiğimiz tek soru var: Bu istediğiniz bir silahlı terör örgütü mensubu mudur veya silahlı bir terör eylemine bulaşmış mıdır? Peki, biz kimi istiyoruz? Biz Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş ve bu darbe girişimi neticesinde devletimizi yıkmaya çalışmış; devletin bütün uçaklarını, tanklarını, helikopterlerini halkına karşı kullanmış; 248 şehit vermemize, 2193 gazimiz olmasına yol açmış, Emniyet Binamızın, Özel Kuvvet Binamızın vesaire birçok yerlerin yerle bir etmiş bir terör örgütünün başını istiyoruz. Fethullahçı Terör Örgütü, silahlı bir terör örgütü durumuna dönüşmüştür. On yıllardır bunun hazırlığı içerisinde olduğu ortaya çıkan bu örgüt, bunun adımını da atmıştır. Ama bizim ülkemizde İhvan-ı Müslimin'den olan, ama teröre bulaşan varsa, biz kesinlikle onlara da müsamaha göstermeyiz. Ama onların böyle bir durumunu biz şu ana kadar müşahede etmedik."


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