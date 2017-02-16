16.02.2017 09:02:18

'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'

FETÖ iddianamesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nar suyu ile zehirleneceği planı yer aldı.

Cumhuriyet savcısı Necati Kazak'ın hazırladığı FETÖ iddianamesinde çarpıcı ifadeler olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın aktardığına göre, FETÖ ile bağlantılı olan TUSKON'a bağlı Kahramanmaraş Lider İşadamları Derneği'nde yönetici olan ve FETÖüyeliği suçundan 28 Ağustos'ta tutuklanan Mahir Keçe ile 3 kişi hakkında hazırlanan iddianamede bir gizli tanığın ifadesine yer verildi.

Gizli tanığın ifadesinde, "Mahir Keçe 2010'da yapılan bir toplantıda dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak, zehirli nar suyu içirilerek zehirleneceğini söyledi" dediği öğrenildi.

'KCK OPERASYONLARINI BİLİYORDU'

Gizli tanık ayrıca, Türkiye'de KCK operasyonları başlamadan önce yine bir toplantıda Mahir Keçe'nin, "Kısa süre sonra tüm yurtta KCK operasyonları başlayacak" diye konuştuğunu ve Keçe'nin söylemesinden 3 ay sonra KCK operasyonlarının başladığını söyledi.

Keçe'nin Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye ait kapatılan bazı eğitim kurumlarının da ortağı olduğu öğrenildi. Keçe'nin, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra KALİDA üyelerini, iktidara karşı durmaları için örgütlediği, ayrıca FETÖ adına himmet topladığı da belirlendi.

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