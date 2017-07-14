14.07.2017 09:22:27

Erdoğan’ı 15 Temmuz’da İstanbul’a getiren pilot THY’den atıldı

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren kaptan pilot Barış Yurtseven’in THY’yle ilişiği kesildi.

Uçuş sırasında TC-ATA uçağının ‘transponder' adı verilen, hava trafik kontrol merkezindeki radara bilgiler ileterek uçağın tanımlanmasını sağlayan sisteminin açık olduğu, bu nedenle uçağın internetten ya da mobil uygulamayla bile izlenebildiği belirtildi.



TRANSPONDER'I AÇIK BIRAKMIŞ!



THY, soruşturma sonunda o gece transponder'ı açık bıraktığı saptanan Yurtseven'i işten çıkardı.

FETÖ BAĞLANTISI VAR MI?



FETÖ bağlantısı konusunda bir sonuç çıkmadığı belirtilen Yurtseven'in özel havayolunda uçmaya hazırlandığı öğrenildi.