23.07.2017 11:52:54

Erdoğan: Harem-i Şerif, İslam aleminin namusudur!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Temmuz'da yaşanan gerilimlerin ardından ikici mesajını da bugün verdi. Erdoğan, İSrail'e bu şiddeti durdurması çağrısı yaparak 'Kudüs'teki Haremi Şerif tüm İslam aleminin onurudur, namusudur İslam dünyasının tepkisiz kalması mümkün değildir' dedi.

Erdoğan, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'ne hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BU PERVASIZLIKLAR İSLAM DÜNYASINI DERİNDEN ÜZÜYOR

Ziyaretin ana gündem maddesini Katar ekseninde yaşanan krizin oluşturacağına işaret eden Erdoğan, "Bizler Körfez'deki kardeşlerimiz arasında ne surette olursa olsun sorun ve sıkıntı yaşanmasını doğru bulmuyor, son hadiselerden de büyük üzüntü duyuyoruz. Bugün Müslümanlar olarak her zamankinden daha çok birbirimize kenetlenmemiz, safları sıklaştırmamız gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Filistin'de yaşanan sıkıntılar, acılar ortadadır. Maalesef bu sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Tüm dünyanın gözü önünde Mescid-i Aksa'da yaşananlar bunun bir örneğidir. Mescid-i Aksa'ya karşı özellikle son bir kaç gündür sergilenen pervasızlıklar, İslam dünyasını derinden üzmektedir. Kudüs'teki Harem-i Şerif, sadece Filistinlilerin değil 1,7 milyarlık tüm İslam aleminin onurudur, namusudur, kutsal mekanıdır. Harem-i Şerif'e yönelik kısıtlamalar ile Müslümanlar'ın onurlarının incitilmesi karşısında, İslam dünyasının tepkisiz kalması beklenemez. Nitekim ülke olarak tepkimizi güçlü bir şekilde ortaya koyduk" diye konuştu.

BİZİM MEDENİYETİMİZDE ASLA YER YOKTUR

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak gerekli açıklamaların yapıldığını hatırlatarak, "Bizler başta Kudüs olmak üzere asırlar boyu tüm dinlerin barış içinde bir arada yaşamasını sağlamış köklü bir medeniyetin de mensuplarıyız. Kudüs'te yapılan hak ihlalleri Müslümanların da başkalarının hakkını ihlal etmesine asla bir gerekçe olamaz, olmamalıdır. Tepkiler hukuk çerçevesinde ve ölçülü olmak zorundadır. Başka dinlere mensup insanların ibadet hürriyetine ve ibadethanelerine halel getirmeye bizim medeniyetimizde asla yer yoktur. Bu anlayıştan hareketle Kudüs'te yaşanan gerilimin bir an önce nihayet bulması, Mescid-i Aksa çevresinde yeniden sükunetin hakim olması için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefon görüşmeleri yaptığını, dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile durumu ele aldıklarını ve değerlendirme yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kim olursa olsun insanların can, mal ve ibadet haklarına yönelik saldırıları tasvip etmediğimizi ifade ettik. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak ben buradan bir kez daha mevcut İsrail yönetimini, yerleşik teamüllere, hukuka ve temel insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum. Bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınmaları gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de bölgede barışın tesisi için çalışmaya, Filistinli kardeşlerimizin hak, özgürlük ve adalet mücadelelerini desteklemeye devam edecektir" diye konuştu.





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