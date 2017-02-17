18.02.2017 01:26:40

Erdoğan: El Bab’dan sonra hedef Münbiç

Erdoğan, 'El Bab temizlendikten sonra hedef Münbiç’tir' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

PINAR HİLAL BALTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalına mülakat verdi.



Suriye'deki iç savaş hakkında konuşan Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekâtı ve güvenli bölge hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi geldiğimiz nokta El-Bab. El-Bab'da yoğun bir mücadele sürüyor. Öyle zannediyorum ki şöyle birkaç gün içerisinde El-Bab da temizlenmiş olacaktır. El-Bab temizlendikten sonra hedef Münbiç'tir. Çünkü Münbiç Araplara ait olan bir yerdir. Orada YPG var, orada PYD var, onların orayı boşaltması gerekiyor. Bunu Amerikalılara daha önce de söyledik, Obama yönetimi döneminde söyledik; bize ‘Boşaldı, boşaltılıyor' dediler, ama maalesef boşalmadı. Şu anda oranın boşaltılması gerekiyor, buranın tamamıyla oradaki Arap kardeşlerimize teslim edilmesi gerekiyor.”



PYD MÜNBİÇ İÇİN TEHDİT ETMİŞTİ



PYD, YPG ve Demokratik Suriye Güçleri'nin de bağlı olduğu Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Eş Başkanı İlham Ehmed, hem Türkiye hem de ÖSO kuvvetlerini tehdit ettiği açıklamasında şunları söylemişti:



"Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşan bir yönetimi direkt hedef alıyor. Türkiye açıkça söylüyor, 'nerede Kürt varsa oraya müdahale ederiz' diyor. Bütün herkese, kamuoyuna da IŞİD ile mücadeleyi gerekçe gösteriyor. Münbiç'te IŞİD yoktur. Türkiye diyor ki, El Bab'dan sonra Münbiç ve Afrin'e saldırırım. Türkiye'nin amacı bölgede istikrarın olmamasıdır. İnsanların birbirinden korkmasını sağlamaktır. İstikrarın olmaması, bölgede gerçek bir sistemin yaşam bulmaması için uğraşıyor. Türkiye, Münbiç veya başka yerleri alarak tüm Suriye'yi kontrol altına almak istiyor. Suriye'deki yönetimde karar sahibi olmak istiyor. Kendini öyle görüyor. Bundan dolayı her yere müdahale ediyor. Destek de istiyor. ABD ve Rusya'dan destek istiyor. Tepki çok açıktır. Münbiç Meclisi'nin açıklamaları oluyor saldırıyı kabul etmeyecekleri yönünde. Münbiç halkı da kabul etmeyecektir. Direnişe geçer."



TSK PYD'Yİ VURDU



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün Suriye'nin Halep kentinin El Bab ilçesinde 19 PYD'liyi etkisiz hale getirildiğini söyledi.



(ERDOĞAN GÜVENLİ BÖLGE İLE İLGİLİ TAM AÇIKLAMALARI İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ)





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