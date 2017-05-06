07.05.2017 09:31:40

Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak

Erdoğan, Türkiye'nin duruşunun, dünyanın her yerindeki mazlumlar için umut kaynağı olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Mukaddes Emanetler Işığında" başlıklı sempozyum ve sergiye katıldı.

Erdoğan burada Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Suriye ve Irak topraklarında yaşanan vahşet, yüreğimizi parçalıyor, yakıyor. Bazen şunu söylüyorum, ah Suriye keşke seni tanımasaydım. Tanıdıktan sonra tabii bu çok daha ağırımıza gidiyor." dedi.

Türkiye olarak bu acıların önüne geçebilmek için hem kendi sınırları boyunca hem de uluslararası alanda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esasen bölgede oynanan oyunun bizim birliğimizi, beraberliğimizi, geleceğimizi hedef aldığını da çok iyi biliyoruz ama ne yazık ki hala üzülerek söyleyeceğim, birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize gayret sarf etmeyip 'Acaba nasıl kendi içimizde bölünebiliriz', bunun gayreti içerisinde olanları da gördükçe bu bizi ayrıca yaralıyor. Her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum."

"TÜRKİYE'NİN DURUŞU MAZLUMLAR İÇİN UMUT IŞIĞI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için yürüttüğü mücadelenin başarısının, tıpkı bin yıldır olduğu gibi tüm İslam coğrafyası istiklali ve istikbaline önderlik edeceğini dile getirdi.

Hatta daha da ötesinde Türkiye'nin duruşunun, dünyanın her yerindeki mazlumlar için de umut kaynağı olacağını vurgulayan Erdoğan, "Zaten halklar nezdinde bir sıkıntı yok. Sıkıntı başka yerde. Bu bakımdan sorumluluğumuz çok ağır. Kendimizle birlikte bölgemizde ve dünyada üstlendiğimiz misyonun hakkını vermek millet ve devlet olarak boynumuzun borcudur." dedi.