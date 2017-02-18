18.02.2017 19:01:09

Erdoğan: Dünyanın hiçbir yerinde geniş yetkiye sahip iki yönetici yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Dünyanın hiçbir yerinde, her ikisi de gücünü millettenalan, geniş yetkilere sahip iki yönetici olmaz' dedi.

Malatya'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kişi başı gelir 11 bin dolara yükseldi, nereden nereye" dedi. Ülkenin son 14 yılda 'milletin desteğiyle' istisnai bir istikrar ortamına kavuştuğunu ifade eden Erdoğan, "Türk ile Kürdün, Alevi, Sünni, birlikte yaşadığı ülkemizin tüm farklılıklarını, güzelliklerini bağrında toplayan Malatya, karanlık günlere dönme ihtimalini düşünmek istemez" dedi.

Anayasa değişikliği referandumu hakkında konuşan Erdoğan, cumhurbaşkanlığı sistemi meselesinin arkasında 'yaşanmış tecrübeler' olduğunu vurguladı:



"Dünyanın hiçbir yerinde, her ikisi de gücünü milletten alan ve yürütme üzerinde geniş yetkilere sahip iki yönetici olmaz, aynı anda olmaz. Ya başbakan yetki sahibidir ya cumhurbaşkanı veya birisi vitrin süsüdür, öbürü icracıdır. Yetki hangisinde ise, diğeri semboliktir. Türkiye'yi zaten geri götüren bu olmuştur."

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