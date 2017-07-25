26.07.2017 08:50:17

Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in geçen hafta Erdoğan ile görüşüp emekliliğini istediği iddialarının yanı sıra Görmez'in bu süreçte aslında Binali Yıldırım ile görüştüğü öğrenildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



Hürriyet Gazetesi'den Meltem Özgenç'in haberine göre, Erdoğan'ın, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in ‘farklı bir görevde devam etme arzusu olduğunu' söylemesi üzerine gözler Görmez'e çevrilmişti. Ancak dün bu konuyla ilgili olarak Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi.

Erdoğan, grup toplantısına gelişinde gazetecilerin, “Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili kurduğunuz cümleler çokça tartışılıyor. Bir açıklamanız olacak mı?” sorusu üzerine “Zaten tartışılması için öyle kurdum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gerçekleştirdiği ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye döndüğünde yaptığı açıklama sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevden ayrıldığı iddialarına ilişkin, “Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil fakat geleceğe yönelik Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu. Bu da tabii Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden alma, ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir” açıklamasını yapmıştı.

İŞTE GÖRMEZ'İN YERİNE KONUŞULAN İSİMLER!

Milliyet Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğu için en güçlü ismin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme yaptığı belirtilen Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve KTÜ Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olduğu ifade ediliyor. Aşıkkutlu, Kuran hizmetleriyle Karadeniz bölgesinde ün yapan Reis-ul Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu'nun torunu. Anne tarafından İsmailağa Cemaati'nin öncüsü Mahmut Ustaosmanoğlu ile akrabalıkları olduğu öne sürülen Aşıkkutlu'nun “Hadiste Rical Tenkidi”, “Sünnetin Dindeki Yeri” isimli kitapları bulunuyor.

Aşıkkutlu'nun yanı sıra İstanbul Müftüsü eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı HASAN Kamil Yılmaz ile halen Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın da ismi geçiyor. Diyanet'te, Görmez'in görevden ayrılacağı haberinin bugünkü FETÖ raporunun açıklamasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı beklentisi hakim.