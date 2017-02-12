12.02.2017 15:10:59

Erdoğan'dan 'yanlış koordinat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanları olarak yaptığımız açıklamalar gerçektir.' dedi.

Rusya'nın El Bab'daki Türk askerlerinin bulunduğu bir binayı yanlışlıkla vurmasının ardından başlayan 'hatalı koordinat' tartışmasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanları olarak yaptığımız açıklamalar gerçektir, bunun dışındakiler itibar edilecek açıklamalar değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"El Bab, gerek biz gerekse ÖSO tarafından dört bir yandan kuşatılmış vaziyette. Güçlerimiz El Bab merkeze indi. El Bab merkeze girdiği için DEAŞ güçleri El Bab'ı terk etme aşamasında. El Bab'dan sonra Münbiç ve Rakka vardır. Hedef, 4-5 bin kilometrekarelik güvenli bölgedir. Rakka'dan da DEAŞ'ı defettiğimiz anda kendi halkı gelip yerleşecektir. Bizim orada durma diye bir durumumuz olmaz. Bu konuda yaptığımız açıklama MİT ve Genelkurmay'ın istikametindedir. Cumhurbaşkanları olarak yaptığımız açıklamalar gerçektir, bunun dışındakiler itibar edilecek açıklamalar değildir."

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